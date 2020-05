Notas Brasil Ceará usará câmeras da polícia para fiscalizar deslocamento

Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

O governo do Ceará vai utilizar o sistema de videomonitoramento da Secretaria da Segurança e dos órgãos de trânsito para fiscalizar o deslocamento de pessoas durante a vigência do novo decreto de isolamento social. O objetivo é endurecer as medidas restritivas de circulação para conter o avanço do coronavírus no estado.

