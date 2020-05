Notas Brasil Ministro Humberto Martins é eleito o novo presidente do STJ

Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

​​​​Em sessão por videoconferência realizada na terça-feira (5), o Pleno do Superior Tribunal de Justiça (STJ) elegeu por aclamação os ministros Humberto Martins e Jorge Mussi para os cargos de presidente e vice-presidente do tribunal no biênio 2020-2022. Os dois também assumirão o comando do Conselho da Justiça Federal (CJF).

