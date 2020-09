Porto Alegre Ceasa realizará em outubro licitação de 57 espaços de comercialização em 14 setores

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Espaços em licitação são para módulos, bancas e lojas no complexo no bairro Anchieta, na Capital Foto: Ascom Ceasa Espaços em licitação são para módulos, bancas e lojas no complexo no bairro Anchieta, na Capital. (Foto: Ascom Ceasa) Foto: Ascom Ceasa

A Ceasa (Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul), vinculada à Seadpr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), realizará licitação para venda de 57 espaços em 14 setores em seu complexo no bairro Anchieta, em Porto Alegre. Será no dia 26 de outubro de 2020.

Pelo menos três áreas são destinadas para lancheria, borracharia e peixaria. Os demais espaços são para lojas, bancas e módulos. Os vencedores serão aqueles que fizerem as maiores ofertas.

A documentação será recebida pela Comissão Especial de Licitação no auditório da Ceasa, no dia 26 de outubro de 2020, até as 10h. A Ceasa fica na avenida Fernando Ferrari, 1.001, bairro Anchieta, em Porto Alegre.

Dúvidas sobre o “Procedimento Licitatório Boxes 002-2020 de 26.10.20” e a documentação exigida podem ser esclarecidas pela gerente financeira Cláudia dos Santos, pelo telefone (51) 2111-6627.

