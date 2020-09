Porto Alegre Duas pessoas morrem em colisão envolvendo moto na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Eles eram motorista e passageiro de uma moto que atingiu uma caminhonete durante ultrapassagem, conforme informações da Brigada Militar Foto: Divulgação Eles eram motorista e passageiro de uma moto que atingiu uma caminhonete durante ultrapassagem, conforme informações da Brigada Militar. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Dois homens morreram em um acidente na Zona Norte de Porto Alegre na noite deste domingo (13). Eles eram motorista e passageiro de uma moto que atingiu uma caminhonete durante ultrapassagem, conforme informações da Brigada Militar.

O acidente ocorreu na Avenida Bernardino Silveira Amorim, a metros da Avenida Assis Brasil, no bairro Sarandi. A colisão foi pouco antes das 22h, e as duas vítimas, que não tiveram os nomes confirmados até a publicação deste texto, morreram no local. O condutor da caminhonete não se feriu.

