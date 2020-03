Acontece Cecília Aldaz compartilha sua experiência com sommeliers formados pela ABS-RS

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

A premiada sommelier argentina que há anos reside no Brasil, que conduz o programa Um Brinde Ao Vinho do canal Mais Globosat, foi o presente da noite para os 44 novos sommeliers que chegaram ao mercado na cerimônia realizada no Spa do Vinho, sede oficial da ABS-RS, em Bento Gonçalves, no último sábado. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Foi com um misto de entusiasmo e surpresa que o público de mais de 200 pessoas presentes na formatura da nona turma de sommeliers profissionais da ABS-RS recepcionaram Cecília Aldaz. A premiada sommelier argentina que há anos reside no Brasil, que conduz o programa Um Brinde Ao Vinho do canal Mais Globosat, foi o presente da noite para os 44 novos sommeliers que chegaram ao mercado na cerimônia realizada no Spa do Vinho, sede oficial da ABS-RS, em Bento Gonçalves, no último sábado. “Gostaria de parabenizar a todos pelo trabalho e às famílias que tiveram de aguentar vocês estudando e falando todo dia sobre vinho”, brincou a sommeliere que juntamente com seu marido, Felipe Bronze, comanda o restaurante Oro, no Rio de Janeiro.

Em sua fala, Cecília contou um pouco da sua trajetória. “Sou de uma geração que todo mundo sempre bebia vinho, mas ninguém falava muito do vinho. Quando cheguei ao Brasil, notei que quando colocavam uma garrafa na mesa, as pessoas comentavam suas impressões sobre a bebida. Quando fui em um restaurante, confesso que senti até medo do sommelier, pois achava que ele me julgaria por escolher um rótulo mais barato ou que eu não tinha conhecimento suficiente sobre vinho brasileiro”, recordou. “Se tenho de deixar uma mensagem para vocês é que sejam humildes nessa profissão”, aconselhou.

Em nome dos formandos, a aluna Dulce Gripa deu as razões pelas quais o grupo buscou esse curso. “Poderíamos apenas tomar nosso vinho, despretensiosamente, mas nossa sede não era só de vinho, era de conhecimento e aprendizado. Queríamos subir mais um degrau na nossa condição de enófilos apaixonados”, sublinhou, recordando ainda a passagem do livro Cork Dork, de Bianca Bosker, onde a autora escreve que o vinho é um canal para um estilo de vida que faz com que as pessoas se sintam especiais. “E o curso da ABS-RS reforçou esse sentimento, aumentou nossa capacidade de apreciar e entender as garrafas que passamos a tomar e compartilhar desde então. Para ser um bom sommelier é preciso, antes de tudo, prestar atenção no outro, observando gostos pessoais, respeitando hábitos, mas sempre disposto a oferecer uma nova experiência”, sugeriu a empresária de 51 anos e formada em Publicidade e Propaganda pela PUC-RS.

O diretor de ensino do capítulo gaúcho da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS), Júlio César Kunz, destacou o fato da entidade ter se tornado referência para outras regionais do país. “Os materiais didáticos que os professores da ABS-RS usam em suas aulas são indicados para outros estados utilizarem em seus cursos. Além do mais, o quadro de professores da regional gaúcha é o único homologado em todo o território nacional podendo lecionar em outras ABS”, anunciou Kunz, eis também faz parte do grupo didático da ABS Brasil.

Ao se dirigir ao novo grupo de formandos – que, além do Rio Grande do Sul, também contou com alunos do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás e Espírito Santo –, o presidente da ABSRS Orestes de Andrade Jr. lembrou o poder que o vinho tem de unir pessoas. “Na própria diretoria da ABS-RS somos um grupo de amigos. E mais uma vez posso testemunhar nessa formatura, como nas anteriores, que o vinho é muito mais que uma bebida; é emoção, pois é um laço que faz surgir novas e duradouras amizades, assim como aconteceu com essa turma”, reiterou. Com esse grupo, a ABS-RS já formou 316 sommeliers profissionais. Na solenidade, a ABSRS também homenageou o aluno Matheus Faganello, de Porto Alegre, por ter alcançado a maior média e a aluna Rosana Cerioli, de Bagé, por ter feito o melhor conjunto de descrições de um vinho tinto às cegas nas três provas teóricas existentes.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário