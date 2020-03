Acontece Instituto Luisa Mell promove evento de adoção de animais no BarraShopping

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

A terceira edição acontece no dia 14 de março e conta com bichinhos resgatados pela ONG Paraíso dos Focinhos. A ativista estará presente no dia Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Pela terceira vez, o BarraShopping recebe um evento de adoção de cães e gatos em parceria com o Instituto Luisa Mell. A próxima edição, que reúne cerca de 50 animais, acontece no dia 14 de março, a partir das 10h, no estacionamento próximo ao Parcão (portaria E). O objetivo da ação é dar uma nova oportunidade para os bichinhos resgatados de situações de risco pela ONG Paraíso dos Focinhos, responsável por castrar, vacinar e vermifugar os candidatos de quatro patas.

Para Rodrigo Peres, gerente de marketing da Multiplan, é muito gratificante contar novamente com o evento. “Saber que estamos estimulando a adoção consciente de cães e gatos vítimas de maus tratos e de abandono, e através de um Instituto tão sério e respeitado, nos deixa extremamente felizes”. A ação no BarraShopping faz parte da iniciativa ‘Multiplique o Bem’, da rede Multiplan. Esta será a 19ª edição realizada nos empreendimentos do grupo, como Shopping Vila Olímpia, Shopping Anália Franco, MorumbiShopping e ParkShoppingSãoCaetano, que juntos já somam quase 1.100 adoções.

A apresentadora Luisa Mell, que lidera o Instituto, reforça a importância do evento na cidade. “Temos um histórico incrível de adoção no BarraShopping. Nas duas edições, mais de 80 animais ganharam novos lares. Agora voltamos ao Rio para promover mais lindos encontros entre os futuros donos e seus novos amigos. Estou radiante, pois tenho certeza que será ainda mais especial”, disse a ativista, que marca presença no dia.

Durante o evento, haverá um posto de coleta de ração para cães e gatos. O montante arrecadado será doado para a ONG Indefesos, que atua no resgate de animais abandonados no Rio de Janeiro. Será possível também adquirir produtos na lojinha do Instituto, que tem 100% da renda destinada à causa, e estará montada no próprio local.

Para adotar

No dia, voluntários realizam entrevistas com os interessados e passam instruções necessárias para os cuidados e bem-estar dos animais. Vale lembrar que é preciso ser maior de 21 anos, apresentar comprovante de residência, CPF e RG. A fim de assegurar que o local está apto para receber o cãozinho ou gatinho, é preciso também mostrar fotos da futura casa do bichinho para os responsáveis pela ONG.

Evento gratuito de adoção de cães e gatos

Data: 14 de março, das 10h às 18h

Local: BarraShopping (Estacionamento próximo ao Parcão – portaria E)

Endereço: Av. das Américas, 4.666 – Barra da Tijuca

