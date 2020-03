Acontece Pop e Rock embalam o Música no Park de março

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

O Carnaval passou, mas a diversão e a música não param no ParkShopping Canoas. Em março, a Praça de Alimentação recebe Jahn Berwig e Pablo Klein, que, com muito pop e rock n’roll irão embalar o Música no Park. Nas quartas-feiras do mês, o cantor e compositor Pablo Klein sobe ao palco com o melhor do rock nacional e internacional, com músicas autorais e clássicas de Jimi Hendrix, The Beatles e Queen.

Nas sextas-feiras, para começar bem o final de semana, o cantor e compositor Jahn Berwig apresenta singles autorais e de artistas consagrados no Brasil e internacionalmente, como Vitor Kley, Lulu Santos, Bruno Mars e Jack Johnson. Os shows acontecem das 19h às 21h, no palco da Praça de Alimentação (piso L3). O Música no Park é uma atividade gratuita, com apresentações musicais ao vivo duas vezes por semana.

Música no Park – Março/ quartas e sextas-feiras, das 19h às 21h/ Praça de alimentação do ParkShopping Canoas, piso L3 (Av. Farroupilha, 4.545)

Quartas – Pablo Klein/ Sextas – Jahn Berwig

