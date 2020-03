Acontece Mês de março será de muita animação para as crianças no BarraCadabra

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

Barra Music Kids acontece todas as sextas-feiras, com entrada gratuita Foto: Vini Dalla Rosa Foto: Vini Dalla Rosa

O mês de março terá muita música e animação para as crianças no BarraShoppingSul. Além dos brinquedos de corda, escorregadores, trampolins, pula-pulas e diferentes circuitos do espaço lúdico, o BarraCadabra terá apresentações musicais para fazer a criançada tirar o pé do chão!

No dia 06 de março, quem diverte os pequenos será Bob Bopsin. Já nos dias, 13, 20 e 27, a animação ficará por conta do Grupo Aquarela. A entrada é gratuita! Em caso de chuva, o evento será cancelado.

Barra Music Kids/ Todas as sextas-feiras de março/ das 18h30 às 19h30/ BarraCadabra*/ Entrada Gratuita

* Em caso de chuva, o evento será cancelado.

Programação:

06/03 – Bob Bopsin

13/03 – Grupo Aquarela

20/03 – Grupo Aquarela

27/03 – Grupo Aquarela

