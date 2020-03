Acontece Unicred Porto Alegre reinaugura agência no Centro Histórico

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

Foto: Divulgação

A Unicred Porto Alegre – instituição financeira cooperativa exclusiva da área da Saúde – reinaugura, nesta segunda-feira (9/3), as novas instalações da agência Centro (Rua Gen. Vitorino, 330 – Centro Histórico). O novo conceito envolve completa interação com os associados em espaços modernos, confortáveis e seguros para convivência, e atendimento totalmente individualizado.

Para o presidente da Unicred Porto Alegre, José Cesar Boeira, a modernização da agência Centro faz parte dos planos que visam ampliar a representatividade da cooperativa na capital e região metropolitana. Estas ações vão desde o aumento do número de unidades de atendimento e negócios, modernização e substituição de agências, até espaços de convivência em locais frequentados habitualmente por profissionais da Saúde.

“Nosso foco é o relacionamento, a proximidade com o associado e a excelência do atendimento”, afirma, considerando que estes fatores contribuem para o fortalecimento da marca e a ampliação de negócios. As novas instalações contam com terminais de autoatendimento, ambientes para pequenas reuniões de consultoria sobre soluções financeiras, com conexão à Internet, entre outras facilidades para o cooperado.

A agência Centro foi inaugurada em abril de 2001, em um prédio ao lado da Santa Casa de Misericórdia, na Praça Dom Feliciano. Como conta a gerente Gabriella de Souza Pinheiro, esta foi a sétima agência da Unicred Porto Alegre a ser inaugurada. “Com localização privilegiada, a unidade foi se consolidando e, com isto, vimos a necessidade de um ambiente mais amplo e aconchegante, para receber nossos associados com excelência em atendimento e serviços “, afirma.

Em julho de 2012, a Unicred adquiriu instalações próprias com mais de 200 m2, localizadas na rua General Vitorino, 330, onde está sendo reinaugurada. Segundo Gabriella, “os associados têm agora um ambiente ainda mais sofisticado em uma unidade que se tornou a agência conceito da Unicred Porto Alegre”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário