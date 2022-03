Rio Grande do Sul CEEE Equatorial fica em última colocação em ranking de desempenho da Aneel

Por Redação O Sul | 17 de março de 2022

CEEE foi privatizada em 2021, sendo gerida desde então pelo Grupo Equatorial. Foto: Freepik CEEE foi privatizada em 2021, sendo gerida desde então pelo Grupo Equatorial. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou, nesta quarta-feira (16), dados sobre a qualidade do serviço de todas as distribuidoras do Brasil. Entre as 29 concessionárias de grande porte avaliadas, a subsidiária do Grupo Equatorial no RS é a última colocada no serviço de energia elétrica do País. É o terceiro ano consecutivo que a empresa fica na última colocação. A RGE, que também atende o Estado, ficou na 17ª posição.

O ranking é elaborado com base no Desempenho Global de Continuidade (DGC), formado a partir da comparação dos valores apurados de DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) e FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) das concessionárias em relação aos limites estabelecidos pela Aneel para esses indicadores.

Ao longo de 2021, o serviço de fornecimento de eletricidade permaneceu disponível por 99,865% do tempo, na média do Brasil. Os consumidores ficaram 11,84 horas, em média, sem energia no ano. A frequência das interrupções se manteve em trajetória decrescente, reduzindo de 6,06 interrupções em 2020 para 5,98 interrupções em média por consumidor em 2021.

Conforme a agência, o ranking é elaborado como um incentivo para que as concessionárias busquem a melhoria contínua da qualidade do serviço. A agência avaliou as concessionárias no período de janeiro a dezembro do ano passado, divididas em dois grupos: de grande porte, com mais de 400 mil unidades consumidoras, e de menor porte com o número de unidades consumidoras menor ou igual a 400 mil.

No ano passado, a CEEE foi privatizada, passando do controle do governo do Estado para o Grupo Equatorial.

