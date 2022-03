Esporte Renato Portaluppi dispara: “O futebol é o que mais emprega incompetentes no mundo”

Por Redação O Sul | 17 de março de 2022

Renato Portaluppi disse na tarde desta quinta-feira (17) mais uma de suas frases antológicas durante o programa “Tá Na Área” do SporTV, ao falar de cartolas que comandam os clubes de futebol no mundo todo. O treinador ainda falou da pressão exercida por esses dirigentes no dia a dia de trabalho.

“O futebol emprega mais incompetentes no mundo. Se você tem em qualquer clube do mundo pessoas que não são competentes, que não entendem do babado e que não tem alguém do lado para consertar as bobagens que podem ser feitas, pode ter certeza que a conta vai chegar. Em qualquer clube do mundo. Tem muita gente que tem o poder da caneta mas não entende absolutamente nada. E quem vai pagar a conta é o torcedor”, disse.

“Vida de treinador brasileiro não é nada fácil. Por mais que você ganhe, por mais que você dê resultado, você sempre está sendo pressionado por aquela pessoa que tem o poder da caneta, que fala na rádio ou na televisão. As vezes ela não gosta de você, prefere o outro, mistura as coisas”, concluiu.

Durante a atração, o ex-treinador de Flamengo e Grêmio falou sobre o trabalho nos dois clubes e reafirmou o sonho de dirigir a Seleção Brasileira. Renato ainda brincou com Magno Navarro sobre as imitações dele feitas pelo humorista e afirmou ainda que sonha em ter um programa de TV para “falar umas verdades”.

Grêmio

Renato falou sobre os cinco anos no comando do Tricolor. “Nem todo treinador vai ganhar tudo. Comigo no Grêmio foi assim. Ganhei e perdi, mas foram cinco anos de sucesso. Com esse vice da Libertadores e o vice do Campeonato Brasileiro, se fosse na Europa o treinador estaria consagrado. Além disso, ganharia uma sequência”, disse.

Flamengo

Além de confirmar que não pretende mais trabalhar em 2022, Renato disse ainda que sua saída do Flamengo, anunciada dois dias depois da final da Libertadores, foi uma vontade sua.

“Muita gente fala que o Flamengo me mandou embora, mas não foi bem assim. Quando acabou o jogo contra o Palmeiras eu falei que ia sair. Tanto que eu já tinha me despedido dos jogadores no vestiário. Antes da nossa reapresentação eu liguei para o (Marcos) Braz e para o Bruno (Spindel) e falei com eles que independentemente do que o Flamengo estava pensando, eu ia sair”, afirmou.

Apesar das muitas críticas que recebeu pelo seu trabalho no Flamengo, Renato garantiu que um dia pretende voltar a trabalhar no Ninho do Urubu.

