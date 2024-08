Rio Grande do Sul CEEE Equatorial realiza mutirão para retirar fios soltos dos postes de Viamão e outros municípios; confira o cronograma

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











A iniciativa é uma parceria entre a distribuidora, prefeituras e empresas de telecomunicações Foto: Divulgação A iniciativa é uma parceria entre a distribuidora, prefeituras e empresas de telecomunicações. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em continuidade ao trabalho de retirada de fios soltos dos postes, a CEEE Equatorial realiza um novo mutirão nesta sexta-feira (23) no Centro de Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A iniciativa é uma parceria entre a distribuidora, prefeituras e empresas de telecomunicações, e tem como objetivo remover a fiação de telefonia que esteja fora do padrão ou prejudicando pedestres e motoristas.

“Mapeamos os principais pontos com grande número de cabos soltos, notificamos as empresas de telecomunicações para a retirada dos cabos e saneamento da rede e, em conjunto com as prefeituras dos municípios e as empresas de telecomunicações, estaremos acompanhando as atividades com foco em eliminar riscos de acidentes”, explicou o gerente de obras da CEEE Equatorial, Sérgio Appel.

A ação ocorre em municípios da área de concessão da CEEE Equatorial e, nas próximas semanas, passará por bairros de Porto Alegre, Viamão e Guaíba.

Acompanhe o cronograma completo das atividades dos mutirões:

DATA MUNICÍPIO BAIRRO LOCALIZAÇÃO 16/08/2024 Porto Alegre São Geraldo Av. Brasil (entre Av. Farrapos e Av. Voluntários da Pátria) 23/08/2024 Viamão Centro R. Bento Gonçalves, 838 30/08/2024 Porto Alegre Cristal Av. Otto Niemeyer (entre a Av. Wenceslau Escobar e Cavalhada) 13/09/2024 Guaíba Centro R. São José (R. Santa Catarina até R. Cônego Estanialau Scherer) 19/09/2024 Porto Alegre São Geraldo R. Moura Azevedo (Av. Farrapos e Voluntários da Pátria – Quarto Distrito) 26/09/2024 Viamão Centro Av. Plácio Motin 27/09/2024 Porto Alegre Cavalhada Av. Juca Batista (R. Comendador Castro até Av. Eduardo Prado) 11/10/2024 Porto Alegre Petrópolis Av. Protásio Alves (R. Carazinho até R. Taquara) 18/10/2024 Viamão Centro Av. Cel. Marcos de Andrade 25/10/2024 Porto Alegre Petrópolis Av. Ijui ( Av. Protásio Alves até Av. Nilópolis) 01/11/2024 Porto Alegre Centro Rua Ramiro Barcelos (Av. Protasio Alves até R.Castro Alves) 05/11/2024 Viamão Centro Avenida Liberdade 08/11/2024 Porto Alegre São Geraldo Av. Polonia (entre Av. Voluntários da Pátria e Av. Farrapos) 06/12/2024 Porto Alegre São José Rua Primeiro de Setembro (sentido Av. Bento Gonçalves) 13/12/2024 Porto Alegre São Geraldo Av Pátria (entre Av. Farrapos e Av. Voluntários da Pátria)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/ceee-equatorial-realiza-mutirao-para-retirar-fios-soltos-dos-postes-de-viamao-e-outros-municipios-confira-o-cronograma/

CEEE Equatorial realiza mutirão para retirar fios soltos dos postes de Viamão e outros municípios; confira o cronograma

2024-08-23