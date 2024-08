Esporte De A a Z: todos os esportes dos Jogos Olímpicos

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2024

Confira uma lista em ordem alfabética com todos os esportes olímpicos presentes na última edição dos Jogos Olímpicos, que aconteceu em Paris em 2024. Foto: Unplash Confira uma lista em ordem alfabética com todos os esportes olímpicos presentes na última edição dos Jogos Olímpicos, que aconteceu em Paris em 2024. (Foto: Unplash) Foto: Unplash

Você sabe quais são todos os esportes dos Jogos Olímpicos e como eles se diversificam a cada edição? As Olimpíadas representam uma celebração global do esporte e trazem consigo uma variedade impressionante de modalidades que testam a habilidade, a resistência e a criatividade dos atletas.

Seja você um apaixonado por esportes ou é alguém que deseja adquirir conhecimento para se entreter em uma aposta esportiva , continue a leitura para descobrir quais são os esportes presentes nos Jogos Olímpicos!

A história das Olimpíadas

As Olimpíadas remontam à Grécia Antiga, onde eram realizadas em Olímpia a cada quatro anos a partir de 776 a.C. Os jogos celebravam a união entre o esporte e a cultura da época, com competições como corridas, saltos e lutas.

Após a sua abolição em 393 d.C., os Jogos Olímpicos foram revividos em 1896 pelo Barão Pierre de Coubertin, em Atenas. Desde então, evoluíram para um evento global e novos esportes foram incorporados visando promover a paz entre as nações.

Atualmente, as Olimpíadas são o maior evento esportivo do mundo. Também disputada a cada 4 anos, atrai milhares de atletas de vários países e milhões de espectadores.

Destaques dos esportes olímpicos

Por mais que os Jogos Olímpicos contem com diversas modalidades, algumas delas se destacam, seja por serem históricas ou pela popularidade.

Esportes históricos

Entre os esportes considerados como pilares dos Jogos Olímpicos, o atletismo se destaca como o coração da competição. Presente desde a primeira edição moderna em 1896, inclui diversas modalidades — como corridas, saltos e arremessos — que testam ao máximo as capacidades físicas dos atletas.

Outro esporte central das Olimpíadas é a ginástica, conhecida por suas performances impressionantes que combinam força, graça e flexibilidade. A ginástica artística, em particular, tem apresentado ícones olímpicos como Simone Biles, dos Estados Unidos, e Daiane dos Santos e Rebeca Andrade, do Brasil — cujas atuações deslumbrantes são memoráveis.

Já o salto com vara é um esporte que combina técnica, velocidade, força e desafia os atletas a ultrapassarem uma barra horizontal utilizando uma vara. Com origens em competições antigas de saltos, é uma modalidade que faz parte dos Jogos Olímpicos desde 1896 e, desde essa época, oferece um espetáculo de habilidade e precisão ao público.

A luta greco-romana também é um dos esportes mais antigos e tradicionais dos jogos. Com raízes na antiguidade, essa modalidade exige não apenas força, mas também uma técnica apurada, o que a torna uma verdadeira demonstração de resistência e habilidade.

Esportes populares

No grupo dos esportes mais populares, o futebol ocupa um lugar de destaque. Embora ele seja mais associado à Copa do Mundo, o torneio olímpico desse esporte é altamente prestigiado, especialmente no futebol feminino, que atrai grande atenção.

O basquete, que foi introduzido nos Jogos Olímpicos de 1936, se tornou rapidamente um dos esportes mais assistidos, com as equipes dos EUA dominando as competições tanto no masculino quanto no feminino.

No tênis, por sua vez, estrelas como Serena Williams e Roger Federer trouxeram ainda mais brilho ao evento. Ambos atletas conquistaram medalhas de ouro e elevaram o status da modalidade dentro do contexto olímpico.

Novidades e inclusões recentes

Entre as inclusões mais recentes, o skate trouxe uma nova energia aos Jogos Olímpicos ao estrear em Tóquio na edição de 2020. Com seu espírito jovem e urbano, a modalidade capturou a imaginação do público ao exibir manobras impressionantes e estilos únicos.

O surfe, outra novidade que surgiu em Tóquio 2020, levou a adrenalina das ondas para o palco olímpico. Já a escalada esportiva, que também estreou nessa edição, desafiou os atletas a combinarem força, estratégia e agilidade em movimentos verticais que cativaram o público.

Esportes dos Jogos Olímpicos de A a Z

A seguir, você confere uma lista em ordem alfabética com todos os esportes olímpicos presentes na última edição dos Jogos Olímpicos, que aconteceu em Paris em 2024.

Atletismo

Badminton

Basquete

Basquete 3×3

Boxe

Breaking dance (modalidade estreante de Paris 2024 que, por conta de polêmicas envolvendo uma participante australiana, não retornará na próxima edição)

Canoagem de velocidade

Canoagem slalom

Ciclismo BMX freestyle

Ciclismo BMX racing

Ciclismo de estrada

Ciclismo de pista

Ciclismo mountain bike

Escalada

Esgrima

Futebol

Ginástica artística

Ginástica de trampolim

Ginástica rítmica

Golfe

Handebol

Hipismo

Hóquei sobre grama

Judô

Levantamento de peso

Luta

Maratona aquática

Nado artístico

Natação

Pentatlo moderno

Polo aquático

Remo

Rugby sevens

Saltos ornamentais

Skate

Surfe

Taekwondo

Tênis

Tênis de mesa

Tiro com arco

Tiro esportivo

Triatlo

Vela

Vôlei

Vôlei de praia

E então, você já conhecia todos os esportes dos Jogos Olímpicos? De todas as modalidades, quais são as suas preferidas? Depois de descobrir quais delas fazem parte dessa celebração que acontece a cada 4 anos, você pode impressionar os amigos em uma roda de conversa ou se entreter em uma bet , se for o caso.

