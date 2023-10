Geral CEEE Grupo Equatorial Energia inaugura nova Agência Comercial em Osório

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O espaço fica na rua Costa Gama, 925, no Centro, e vai funcionar de segunda a sexta, das 8h às 17h. Foto: Divulgação O espaço fica na rua Costa Gama, 925, no Centro, e vai funcionar de segunda a sexta, das 8h às 17h. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A CEEE Grupo Equatorial Energia inaugura, nesta segunda-feira (16), sua nova agência comercial em Osório. O espaço fica na rua Costa Gama, 925, no Centro, e vai funcionar de segunda a sexta, das 8h às 17h.

“A nova agência vem para oferecer mais conforto, com ambiente climatizado, e atendimento presencial e online”, afirmou a empresa. “Lá, os colaboradores da companhia estarão à disposição do consumidor para a realização de serviços como solicitação da 2ª via de conta, religação, ligação nova, cadastro na Tarifa Social, negociação de débitos, troca de titularidade, alterações cadastrais e encerramento de contratos. No autoatendimento, nos tablets, o cliente também poderá solicitar tudo isso em um clique, sob a orientação da equipe da companhia.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/ceee-grupo-equatorial-energia-inaugura-nova-agencia-comercial-em-osorio/

CEEE Grupo Equatorial Energia inaugura nova Agência Comercial em Osório

2023-10-13