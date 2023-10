Acontece Empresário Luciano Hang comemora 61 anos com festa típica alemã no Centro Administrativo, em Brusque

13 de outubro de 2023

O evento foi uma surpresa dos colaboradores das lojas Havan. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O empresário Luciano Hang foi surpreendido em seu aniversário de 61 anos por seus colaboradores, que prepararam uma verdadeira festa típica alemã no Centro Administrativo, em Brusque (SC). Ele havia sido convidado a se trajar de alemão na quarta-feira (11), assim como todos os funcionários e sua família.

Com frases de motivação, os colaboradores ergueram cartazes para homenagear o “véio da Havan” em um corredor formado no hall de entrada do administrativo. A banda Marmor Stein, de Blumenau (SC), animou a todos com músicas tradicionais alemãs.

“Eu amo comemorar meu aniversário no trabalho. Vocês fazem parte da minha vida e não teria lugar melhor para passar essa data especial se não fosse aqui. Fico muito feliz em ler nesses cartazes a admiração de vocês por mim, mas saibam que são vocês que me dão toda essa energia. Só tenho a agradecer a cada um”, disse Hang.

Os colaboradores cantaram também os parabéns para Andréa Hang, esposa de Luciano, que comemorou seu aniversário nesta quinta-feira (12). Os filhos do casal, Lucas, Leonardo e Matheus, participaram da comemoração também vestidos com trajes típicos.

