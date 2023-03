Expodireto Cotrijal Celebrando a força do agro, Troféu Brasil Expodireto 2023 consagra lideranças gaúchas e nacionais do setor

Por Redação O Sul | 5 de março de 2023

Ao todo, 24 personalidades, empresas e entidades ligadas ao agronegócio foram agraciadas na premiação. Foto: Sandro Castro/O Sul Foram premiadas 24 lideranças, empresas e entidades gaúchas e nacionais do setor. (Foto: O Sul) Foto: Sandro Castro/O Sul

A noite deste domingo (5) foi dedicada à celebração de um dos setores mais importantes para a economia e para a sociedade brasileira: o agronegócio. Em mais uma edição do Troféu Brasil Expodireto, foram premiadas 24 lideranças, empresas e entidades gaúchas e nacionais do setor, que se destacaram ao longo de 2022, contribuindo para a evolução do campo e para a consolidação do Rio Grande do Sul e do Brasil como potências do agro perante o mundo.

A cerimônia ocorreu em Carazinho (RS), dando início à programação da 23ª Expodireto Cotrijal, que acontece de 6 a 10 de março, em Não-Me-Toque (RS). Entre grandes autoridades, agraciados e convidados especiais, mais de 1.100 pessoas prestigiaram o evento. Dentre os homenageados, nomes como Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, vencedor na categoria “Personalidade do Agro Nacional”, bem como o Destaque Internacional Abena Pokua Adompim Busia, embaixadora de Gana no Brasil, país africano que enviará a maior delegação para esta edição da feira.

O destaque “Liderança Empresarial Nacional” foi para Alceu Elias Feldmann, fundador da Fertipar, uma das maiores empresas do mundo no ramo de fertilizantes. Já o presidente da Coopatrigo e da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul (FecoAgro/RS), Paulo Pires, foi reconhecido como Personalidade do Agro Gaúcho. Na categoria “Instituição Gaúcha”, o prêmio ficou com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), enquanto a Cargill Agricola S. A., que atua na produção e no processamento de alimentos, ganhou o troféu no quesito “Parceiro Comercial”.

Confira todos os premiados do Troféu Brasil Expodireto 2023:

Agroindústria Familiar – Giacomini Alimentos

Jovem Produtor Rural – Rogério Edemundo Gehring

Produtor Rural – João Nelson Barboza

Nutrição de Plantas – Yara Fertilizantes

Produção Animal – Rehagro Educação no Agronegócio

Indústria de Máquinas e Implementos Agrícolas – Masal S.A. Indústria e Comércio

Obtentores de Sementes – OR Genética de Sementes

Tecnologia e Pesquisa – Rede Técnica Cooperativa – CCGL

Inovação – BASF S. A.

Parceiro Comercial – Cargill Agricola S. A.

Reconhecimento Gaúcho – Luiz Eduardo Batalha

Destaque Internacional – Abena Pokua Adompim Busia

Personalidade Gaúcha – Fernando Lucchese

Instituição Gaúcha – BRDE

Operadores de Transparência – Marco Peixoto

Personalidade do Agro Gaúcho – Paulo César Vieira Pires

Liderança Empresarial Nacional – Alceu Elias Feldmann

Sustentabilidade – Marjorie Kauffmann

Liderança Setorial – Luiz Carlos Bohn

Relevância – Artur Lemos Júnior

Destaque Especial – Fernando Soares

Reconhecimento Especial – Giovani Feltes

Liderança Parlamentar Gaúcha – Vilmar Zanchin

Personalidade do Agro Nacional – Carlos Fávaro

O Troféu Brasil Expodireto 2023 foi promovido pela Expodireto Cotrijal e pela Rede Pampa, em parceria com a Icatu Seguros e o Sicredi.

