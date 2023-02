Futebol Celso Roth não é mais o técnico do Juventude

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2023

Com Celso Roth no comando, o Juventude disputou 13 partidas e acumulou duas vitórias, cinco empates e seis derrotas. (Foto: Juventude/Divulgação)

O Juventude anunciou a saída do técnico Celso Roth, que estava no comando da equipe desde o final da temporada passada. Segundo o clube, o pedido partiu do próprio treinador após um início de trabalho turbulento e uma sequência negativa.

Na última quinta-feira (23), o time gaúcho foi eliminado da Copa do Brasil após derrota por 1 a 0 para o São Luiz. Já no Gaúcho, o clube está na 5ª colocação, com 10 pontos somados, fora da zona de classificação para a próxima fase.

Com Celso Roth no comando, o Juventude disputou 13 partidas e acumulou duas vitórias, cinco empates e seis derrotas, tendo assim um aproveitamento de apenas 28%.

A saída do treinador ocorreu às vésperas do clássico contra o Caxias, pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho, nesta segunda-feira (27), e pegou muitos de surpresa, já que o presidente do clube, Fábio Pizzamiglio, bancou a permanência do treinador após a queda na Copa do Brasil.

Junto de Celso Roth, também deixa o clube o auxiliar Beto Ferreira. Adailton Bolzan, também auxiliar, comandará o Juventude interinamente até a contratação de um novo comandante.

Carreira

Em sua curta carreira como jogador, Celso Roth teve apenas uma breve passagem como zagueiro pelo Ju entre 1975 e 1978, mas logo se aposentou por causa de seguidas lesões musculares e no joelho. Após a aposentadoria, Roth ingressou na faculdade de educação física, na qual se formou em 1982.

Em 1996, já como técnico, conquistou seu primeiro título no Caxias: a Copa Daltro Menezes, um torneio disputado por diversos clubes do interior gaúcho.

Isso abriu as portas um grande clube da capital, o Inter, onde chegou à primeira grande conquista: o Campeonato Gaúcho de 1997. Também realizou uma boa campanha no Campeonato Brasileiro do mesmo ano, levando o time até as semifinais da competição e projetando seu nome no cenário nacional.

Após uma rápida passagem pelo Vitória, da Bahia, Roth retornou ao Rio Grande do Sul em 1998 para comandar o Grêmio. No Campeonato Brasileiro de 1998, em uma campanha de recuperação, tirou o clube gaúcho das últimas posições do certame e levou a equipe até as quartas de final da competição, sendo eliminada pelo Corinthians, clube que se sagraria campeão naquele ano. Em 1999 Roth dirigiu o Grêmio nos títulos do Campeonato Gaúcho e da Copa Sul.

Em 2000, dirigindo o Sport, Roth conquistou seu último título de expressão antes do jejum de quase 10 anos sem títulos: a Copa do Nordeste.

Desde então, foi treinador de diversos clubes da elite do futebol brasileiro, como Palmeiras, Santos, Atlético Mineiro, Goiás, Flamengo, Botafogo e Vasco. Seus melhores resultados foram as eliminações nas semifinais da Copa Libertadores da América de 2001 pelo Palmeiras e, também, nas semifinais do Campeonato Brasileiro de 2000 pelo Grêmio.

