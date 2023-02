Tecnologia Celular no bloco de carnaval: como cuidar do aparelho antes, durante e depois da folia (se der ruim)

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Fazer backup dos dados, ocultar apps de banco e armazenar senhas em um local seguro são algumas dicas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O carnaval 2023 está chegando e, com ele, vem a preocupação com seus pertences – especialmente celulares – durante os bloquinhos que agitam as grandes capitais.

Antes de ir ao bloquinho…

Se for curtir o carnaval em grupo, combine de só uma pessoa levar o celular, orienta Rafael Alcadipani, professor da FGV e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. “Para quem tem condição, tente levar um aparelho mais velho em vez do principal e, mesmo assim, é importante ficar atento”. Além disso…

Devo ocultar aplicativos de banco?: Alcadipani recomenda apagar temporariamente os aplicativos de banco e outros que gerem gastos, como aqueles de alimentação e de transporte;

Faça backup dos seus dados: Envie arquivos de todo o seu celular para a nuvem. “Isso evitará que você perca contatos importantes, fotos e outros arquivos”, diz Heliezer Viana, sócio da área de cibersegurança da Mazars, especializada em consultoria empresarial e auditoria;

Autenticação de dois fatores (2FA): ative essa função em cada app do celular. Mesmo se o criminoso localizar a sua senha, ele terá que passar por mais uma camada de proteção: digitar os números de autenticação, que são aleatórios, gerados por apps de 2FA (mas evite a opção por SMS);

Cuidado com suas senhas: Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), muitas pessoas anotam senhas de bancos em blocos de notas, em mensagens de WhatsApp ou e-mails. Mas com o celular desbloqueado, o criminoso pode acessar notas/e-mail/WhatsApp para localizar as suas credenciais. Usar gerenciadores de senhas é mais aconselhável.

Tenha em mãos o IMEI: é a sigla em inglês para “Identidade Internacional de Equipamento Móvel”, uma espécie de “RG” que identifica cada aparelho. Esse código pode te ajudar na hora de bloquear o acesso do celular à rede das operadoras, o que garante que ele não volte a ser usado como telefone, e será fundamental caso exista alguma chance de rastreio.

E durante a folia?

O folião deve deixar o celular sempre no bolso da frente da calça e o mesmo vale para quem for levar bolsa ou mochila, assim ele pode ver constantemente seus pertences, dizem os especialistas. “Evite ao máximo expor seu aparelho para tirar fotos, fazer ligações ou mandar mensagens”, diz Heliezer Viana.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/celular-no-bloco-de-carnaval-como-cuidar-do-aparelho-antes-durante-e-depois-da-folia-se-der-ruim/

Celular no bloco de carnaval: como cuidar do aparelho antes, durante e depois da folia (se der ruim)