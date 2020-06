Brasil Células-tronco são usadas em estudo para combater o coronavírus

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

O estudo tem o objetivo de introduzir células-tronco em pacientes já infectados com a doença. (Foto: Reprodução)

Pesquisadores do Paraná deram início a um estudo pioneiro que usa células-tronco como alternativa no tratamento de pacientes com a Covid-19. O estudo piloto conta com 15 pacientes, todos com histórico de internação em UTIs em razão da doença causada pelo novo coronavírus.

O estudo tem o objetivo de introduzir células-tronco, derivadas do cordão umbilical, em pacientes já infectados com a doença, com a finalidade de aumentar a resposta imunológica e diminuir as sequelas deixadas após a recuperação.

Em entrevista à Agência Brasil, o coordenador do Núcleo de Tecnologia Celular da PUCPR, Paulo Brofman, explicou que a Covid-19 manifesta diferentes sintomas nos pacientes infectados, que podem apresentar desde quadros leves até ao comprometimento da capacidade pulmonar, que leva à necessidade de intubação e apoio de prótese artificial ou de respiradores.

Brofman afirmou que outros estudos científicos já comprovaram que células-tronco cumprem função imunomodeladora e anti-inflamatória no pulmão.

“A gente tem esperança que isso possa diminuir muito essa reação inflamatória, encurtando o tempo de necessidade de intubação e do uso do respirador, e impedindo que a lesão que fica instalada no pulmão, após a agressão por essas citocinas inflamatórias, não deixe cicatriz muito grande”, disse.

Os testes são feitos a partir da injeção de 500 mil células por dia, dividias em 3 dosagens. “Um paciente recebe, aproximadamente, 1,5 milhão de células por quilo de peso”, afirmou Paulo Brofman. As infusões são feitas com intervalos de até 24 horas e ministradas em conjunto com o protocolo de tratamento convencional.

Próximas etapas

Encerrada a fase piloto, o estudo busca ampliar as investigações para 60 pacientes do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná.

Os pesquisadores aguardam a aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e a liberação de financiamento pelo Ministério da Saúde e o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Contudo, Paulo Brofman afirma que, mesmo que a resposta seja positiva com os 60 pacientes, o tratamento não poderá ser ampliado para demais pessoas com a Covid-19. “O problema é que nós temos milhares de pacientes da Covid e não vamos ter, provavelmente, células para essa quantidade enorme de pacientes que estão internados em UTIs”, explicou.

