A prefeitura de Florianópolis voltou a endurecer as regras de isolamento social após aumento nos números de casos e mortes em função da Covid-19. A partir de quarta-feira (24), o uso de máscaras, que era obrigatório em alguns locais, passa a ser o obrigatório em toda a cidade.

A multa caso haja descumprimento, que antes era de R$ 125, agora será de R$ 1.250. As medidas foram anunciadas na tarde desta segunda-feira (22), quando o “covidômetro”, plataforma da administração municipal sobre o coronavírus, mudou a classificação da situação atual de “risco moderado” para “alto risco”.

Com as novas regras, shoppings e galerias, academias e quadras esportivas deverão ficar fechados por pelo menos 14 dias. Nas praias, estão permitidos somente esportes aquáticos e pesca. Os restaurantes só poderão abrir das 11h às 15h, durante a semana. Nos fins de semana e período noturno, ficam autorizados apenas entrega e retirada no balcão.