Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2022

Passeios no deserto são bastante procurados por turistas.

Faltam apenas 100 dias para a Copa do Mundo do Qatar e quem pretende visitar Doha já pode começar a preparar o itinerário da viagem. Para além dos jogos, há uma infinidade de coisas para se fazer por lá. Capital de um dos países mais ricos do mundo, Doha se tornou referência por sua cultura de prosperidade.

A opção “mais barata” de passeio é conhecer a cidade por meio de uma caminhada na Baía de Doha, com os arranha-céus oferecendo um plano de fundo para uma área verde repleta de cafés, restaurantes, instalações para exercícios ao ar livre e até mesmo uma pista de atletismo.

Outro destaque, que remete às raízes culturais de Doha, são os museus: o Museu de Arte Islâmica e o Museu Nacional do Qatar proporcionam experiências sensoriais aos visitantes, além de serem construções arquitetônicas únicas por si só.

Dos safáris no deserto às praias da capital, as belezas naturais de Doha também não ficam para trás. Os passeios nesses locais são pagos e estão disponíveis a partir de 58 dólares. Entre as oportunidades estão: andar de camelo e jipe no deserto e fazer sandboard (surfar ondas de areia com uma prancha).

O país ainda possui passeios de veleiro pela região conhecida como Corniche Road e passeios de barco por rios menores.

A praia pública do Katara tem uma infraestrutura de alto nível, e ainda há as praias particulares de propriedade de alguns hotéis da área. A culinária do Qatar também é extremamente diversificada, e é imperdível provar as tradicionais tâmaras acompanhadas de café e chá árabe após as refeições.

A companhia aérea Qatar Airways, patrocinadora oficial da Copa do Mundo, está vendendo voos do Brasil para o país do mundial e promete facilitar a vida do torcedor com disponibilidade de diversos horários de partida e conexões pelo país da Copa do Mundo. A empresa ainda vai disponibilizar pacotes com um tour pela Europa antes do mundial.

Primeiro mundial no Oriente Médio

Oito estádios de última geração receberão 64 partidas entre 20 de novembro e 18 de dezembro, enquanto o Qatar abriga as melhores seleções do planeta para o primeiro mundial no Oriente Médio.

Esta edição do Mundial – a 22ª da história – será transformadora para o Qatar e toda a região. O torneio entregará um legado que estabelece o padrão para futuros anfitriões de megaeventos. Para o Secretário-Geral do Comitê Supremo para Entrega e Legado do Qatar (SC), Hassan Al Thawadi, a final no Lusail Stadium, em 18 de dezembro, Dia Nacional do Qatar, será o ápice de uma viagem de 12 anos, depois que o país ganhou os direitos de hospedagem em 2010.

“Percorremos um longo caminho em um espaço de tempo relativamente curto. Sediar a Copa do Mundo acelerou o desenvolvimento do nosso país – em consonância com a Visão Nacional do Catar 2030. Construímos uma infraestrutura incrível, desenvolvemos uma indústria de esportes e eventos de classe mundial e entregamos projetos humanos e sociais para beneficiar as pessoas no Catar e em todo o mundo”, ressaltou antes de completar:

“Desde o primeiro dia, dissemos que sediar a Copa do Mundo é muito mais do que futebol. Trata-se de inspirar uma geração e mostrar aos jovens de todo o Qatar e do mundo árabe que é possível chegar onde queremos chegar. Poucos de nós jamais sonharam que o Qatar sediaria um torneio desta magnitude – mas olhe para nós agora.”

Nasser Al Khater, CEO da Copa do Mundo do Qatar, também tem desempenhado um papel proeminente na preparação do torneio desde a licitação. Ele diz que os fãs devem esperar uma experiência única na vida quando chegarem ao país.

“Quando os fãs chegarem ao Qatar, experimentarão nossa hospitalidade calorosa e nossa paixão pelo futebol. Se você ama futebol, este será o melhor lugar para estar – e graças à nossa natureza compacta, você poderá assistir a mais partidas do que nunca. Mesmo longe da ação no campo, haverá tanta coisa para fazer, com atrações turísticas e muitas opções de entretenimento. Eu encorajo todos a comprarem seus ingressos e a experimentarem uma Copa do Mundo como nenhuma outra na história”, afirmou Al Khater. As informações são do site Lance.

