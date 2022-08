Educação Universidades acusam o Ministério da Educação de atrasar dados para matrículas do Prouni

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2022

Atraso compromete o processo de matrícula dos alunos para o segundo semestre. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Universidades e entidades do ensino superior estão, desde quinta-feira (11), acusando o Ministério da Educação (MEC) de atrasar a divulgação de dados do Programa Universidade Para Todos (Prouni) e comprometer o processo de matrícula dos alunos para o segundo semestre.

A pasta, em resposta, diz que está fazendo ajustes no sistema para que nenhum candidato seja prejudicado.

Veja o resumo do problema relatado pelas instituições:

Em 9 de agosto, os candidatos tiveram acesso ao resultado da 1ª chamada para as bolsas de estudo.

Aqueles que foram pré-selecionados devem, até a próxima quarta-feira (17), entregar a documentação para a instituição de ensino (comprovando, por exemplo, a renda familiar). Só assim terão a vaga garantida.

As universidades, no entanto, afirmam que, até esta sexta-feira (12), ainda não haviam recebido do MEC as listas de pré-aprovados no Prouni. Sem esses resultados, não há como solicitarem os documentos dos alunos e formalizarem as matrículas.

“Sem a listagem, todas as outras etapas [do Prouni] estão travadas”, afirma a Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES), em ofício apresentado ao MEC.

“Os candidatos estão comparecendo às instituições de ensino (…) e aguardando um posicionamento que, até o momento, elas não conseguem oferecer. O erro é no sistema do Prouni.”

É o caso de Liliane Novaes, de 26 anos, que foi pré-selecionada em odontologia na Universidade Cidade de São Paulo (Unicid). Ela ainda está à espera de orientações sobre a documentação.

“Estou aflita e insegura. Não adianta ir até a faculdade. Mandei e-mail e disseram que é atraso do MEC”, conta.

Em nota, a Unicid informou que “as informações inseridas na matéria não traduzem a realidade. ao ser procurada e questionada por pré-candidatos sobre a data de matrícula para início das aulas, a Unicid apenas informou que o MEC ainda não liberou a lista de pré-selecionados para as instituições, liberando somente a lista de candidatos. A Unicid se coloca à disposição para esclarecimentos adicionais”.

Outra entidade, a Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior (Abruc), também questionou os atrasos e acusou o MEC de atrapalhar os cronogramas das instituições de ensino.

“Enquanto as universidades não souberem quem são os aprovados, esses alunos perderão aulas. Dependendo da porcentagem de faltas, não vão poder cursar este semestre”, diz Dyogo Patriota, assessor jurídico da associação.

Ao portal de notícias G1, o MEC afirmou que “está atuando para finalizar os últimos ajustes”. “Nenhum candidato será prejudicado neste processo, e os resultados serão divulgados com a maior brevidade possível”, diz a nota.

A ABMES solicita que a pasta prorrogue o prazo para a entrega da documentação. Questionado, o ministério não respondeu sobre a alteração do cronograma do Prouni.

Cronograma atual do Prouni

– Entrega da documentação: 9 a 17 de agosto;

– Resultado da 2ª chamada: 22 de agosto;

– Entrega da documentação da 2ª chamada: 22 a 31 de agosto;

– Lista de espera: 5 a 6 de setembro.

As informações são do portal de notícias G1.

