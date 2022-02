Economia Cenário de endividamento no Brasil é preocupante, aponta relatório da ONU

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2022

Sete em cada dez famílias brasileiras se endividaram durante a pandemia, e 43,2% deste total não deve conseguir honrar os compromissos financeiros. Foto: Reprodução Sete em cada dez famílias brasileiras se endividaram durante a pandemia, e 43,2% deste total não deve conseguir honrar os compromissos financeiros. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), um braço institucional da ONU, mostra um cenário de endividamento preocupante no Brasil.

O estudo mostra que sete em cada dez famílias brasileiras se endividaram durante a pandemia, sendo que 43,2% desses núcleos familiares não devem conseguir honrar os compromissos financeiros.

Como desfecho deste cenário, a economia do Brasil presenciará “variados desafios econômicos e sociais uma vez que muitas dessas pessoas poderão enfrentar dificuldades para se inserir ou permanecer no mercado consumidor”.

A conclusão do relatório, divulgado nesta segunda-feira (21), foi obtida com exclusividade pela CNN.

O estudo sugere ainda a atuação urgente e efetiva do poder público, na tentativa de realocar esses consumidores no mercado de trabalho como forma de quitar as dívidas contraídas.

O documento mostra que a alta no rendimento familiar se torna a única solução para enfrentar os efeitos do ‘superendividamento’.

“Pensar na realocação do cidadão no mercado de consumo beneficia não somente o desenvolvimento do país, mas também o desenvolvimento humano — em dimensões que ultrapassam impactos econômicos”, afirmou o representante residente adjunto do PNUD, Carlos Arboleda.

Com o intuito de auxiliar na recuperação econômica das famílias brasileiros, a PNUD desenvolveu um projeto em conjunto com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

Após a conclusão do estudo, foram apresentadas doze recomendações aos órgãos públicos para enfrentar o endividamento ‘endêmico’ no país.

A primeira proposta sugere a regulamentação de um programa de educação financeira em âmbito nacional, com projetos voltados aos jovens no ambiente escolar, à população em geral e a grupos vulneráveis.

Outras sugestões como a repactuação de dívidas e a definição das etapas e ritos pelo poder público também aparecem no trabalho produzido pela PNUD e a Senacon.

