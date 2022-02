Polícia Contrabandista é preso transportando R$ 50 mil em cigarros em carro clonado no Nordeste do Estado

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O motorista tentou fugir fazendo o retorno sobre a rodovia mas o carro foi cercado pelas viaturas. Foto: PRF/Divulgação) O motorista tentou fugir fazendo o retorno sobre a rodovia mas o carro foi cercado pelas viaturas. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na madrugada desta segunda-feira (21), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem com uma carga de cigarros contrabandeados do paraguai em um Astra. A carga foi avaliada em R$ 50 mil. O veículo foi interceptado na BR-470, em Lagoa Vermelha, no Nordeste do Rio Grande do Sul.

Os policiais montaram uma barreira para interceptar um veículo suspeito de estar vindo de Santa Catarina para o Estado transportando ilícitos. Horas depois, um Astra foi localizado pelos policiais na BR-470, quando chegava em Lagoa Vermelha.

O motorista tentou fugir fazendo o retorno sobre a rodovia mas o carro foi cercado pelas viaturas. Ele estava carregado com 12,5 mil maços de cigarros paraguaios, acondicionados no porta-malas e sobre os bancos, até o teto.

O motorista, um paranaense de 19 anos, foi preso e encaminhado para registro da ocorrência na Polícia Federal em Passo Fundo. A carga e o veículo, que usava placas clonadas, foram apreendidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia