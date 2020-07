Porto Alegre Cenário nas UTIs de Porto Alegre faz prefeitura buscar alternativas com hospitais

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Taxa de ocupação chegou a 90,85%, sendo de 38,60% leitos para pacientes com coronavírus. Foto: Maria Ana Krack/PMPA Taxa de ocupação chegou a 90,85%, sendo de 38,60% leitos para pacientes com coronavírus. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

A taxa de ocupação das UTIs (unidades de terapia intensiva) na Capital chegou a níveis alarmantes. Com 90,85% de ocupação, sendo de 39,67% leitos para pacientes com coronavírus – 252 pacientes com diagnóstico confirmado e mais 44 suspeitos, chegando a 296 – o prefeito Nelson Marchezan Júnior afirmou nesta quinta-feira (16) que o cenário é “muito preocupante” e que irá buscar alternativas.

“O cenário é muito preocupante e precisamos que toda a sociedade entenda a situação. Nesta quinta-feira à tarde, registramos 291 pacientes, entre confirmados e suspeitos de Covid-19, internados em UTIs na Capital”, disse o prefeito, mais cedo.

O prefeito também disse que na sexta-feira irá se reunir com hospitais e empresas para buscar novas alternativas.

“Nesta sexta-feira (17), faremos uma série de reuniões com as diretorias de hospitais de Porto Alegre e com representantes de entidades empresariais. A demanda por UTIs vem aumentando nos últimos dias, apesar da adoção de medidas de restrição de circulação”, anunciou.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, os hospitais São Lucas (PUCRS) Santa Ana, Restinga, Fêmina, Independência, Vila Nova, chegaram a 100% de ocupação em UTIs na quinta-feira à noite, até as 21h. O Instituto de Cardiologia chegou a 92,86%, o Hospital de Clínicas a 89,33%, o Conceição a 97,33%, o Moinhos a 88,71%, a Santa Casa a 91,09% e o Ernesto Dornelles a 92,50%.

Números do coronavírus em Porto Alegre

Nesta quinta-feira, segundo o boletim epidemiológico da SMS (Secretaria Municipal da Saúde), Porto Alegre chegou a 5.860 casos confirmados de coronavírus e 192 mortes pela doença, com sete óbitos registrados nesta quinta.

Existem ainda 8.185 casos suspeitos e outros 18.495 foram negativados. Os recuperados já são 2.993.

Histórico de óbitos registrados nesta quinta

Óbito 186, em 15/7. Homem, 72 anos. Internado em UTI no GHC em 10/7, exame PCR positivo em 14/7.

Paciente hipertenso, ex-tabagista, com doença cardiovascular.

Óbito 187, 16/7. Mulher, 86 anos. Paciente internada no GHC em 30/6, transferida para enfermaria do

Hospital Independência em 7/7. Paciente diabética, com doença neurológica e imunodeficiência.

Óbito 188, em 12/7, informado hoje. Homem, 79 anos. Internado em UTI no Hospital Militar em 10/6.

Exame PCR positivo para Covid-19 em 11/6. Hipertenso.

Óbito 189, 16/7. Homem, 71 anos. Internação em UTI/GHC em 9/7, mesmo dia da coleta de exame PCR

positivo para Covid-19. Paciente com hipertensão, diabetes e doença neurológica.

Óbito 190, 15/7, em domicílio. Homem, 80 anos. Exame PCR positivo para Covid-19 em 15/7. Paciente

com doença cardiovascular.

Óbito 191, 16/7. Homem, 66 anos. Internado em UTI no Hospital Divina Providência em 12/7. Exame

PCR positivo em 13/7. Paciente com doença cardiovascular, imunodeficiência, diabetes e obesidade.

Óbito 192, ocorrido em 12/7, durante atendimento do Samu. Homem, 69 anos. Exame PCR positivo

para Covid-19 divulgado em 16/7. Sem informação de comorbidades.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre