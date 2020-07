Rio Grande do Sul A Polícia Civil gaúcha solucionou 73% dos homicídios e 90% dos latrocínios cometidos durante o primeiro semestre

16 de julho de 2020

Relatório divulgado pela SSP-RS também contabiliza 5.537 prisões de janeiro a junho. (Foto: EBC)

A Polícia Civil gaúcha realizou 348 operações, 5.537 prisões e 6.191 cumprimentos de mandados de busca e apreensão ao longo do primeiro semestre de 2020. Já a solução de casos de latrocínio (roubo com morte) chegou a 90%, ao passo que 73% dos homicídios foram resolvidos. O balanço conta em relatório divulgado nesta quinta-feira (16) pela SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Se consideradas as elucidações de crimes em geral, o índice atingido foi de 77% de janeiro a junho. A corporação também realizou 83.715 indiciamentos e remeteu 91.434 inquéritos ao Poder Judiciário.

O relatório considera expressivas também as apreensões armas-de-fogo (1.721) e de drogas (quase 5 toneladas) no período: 3.979 quilos de maconha, 620 quilos de cocaína e e 290 quilos de crack.

Já em relação ao recolhimento de drogas sintéticas, a Polícia Civil retirou de circulação 29.851 comprimidos de ecstasy e 3.210 pontos e LSD durante as operações realizadas no Rio Grande do Sul na primeira metade do ano.

No que se refere à DOL (Delegacia On-Line), o volume de ocorrências passou de 188 mil entre março e junho. Sim. A unidade permite a realização de registros de alguns tipos de encaminhamentos, por meio de canais à distância como o site oficial www.pc.rs.gov.br.

Prédios

Um termo de cessão de dois prédios pertencentes à SPU (Superintendência de Patrimônio da União) para a SSP do Rio Grande do Sul foi assinado nesta semana, prevendo a utilização como DPs (Delegacias de Polícia).

Os imóveis estão localizados nos municípios de Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre) e Santa Maria (Região Central do Estado). De acordo com o documento, o prazo de cedência é de pelo menos 20 anos. A iniciativa contou com a intermediação da SPGG (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão).

