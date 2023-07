Porto Alegre Censo para identificar a população de cães e gatos inicia na próxima segunda-feira

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Deverão ser visitados aproximadamente 4 mil domicílios Foto: Vinny Vanoni/PMPA Deverão ser visitados aproximadamente 4 mil domicílios. (Foto: Vinny Vanoni/PMPA) Foto: Vinny Vanoni/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre dará início na próxima segunda-feira (24) ao Censo Animal 2023, iniciativa que irá identificar a população de cães e gatos domésticos existente na capital gaúcha. O trabalho será coordenado por uma empresa contratada pelo município para fazer o mapeamento das regiões e as entrevistas em aproximadamente 4 mil domicílios.

De acordo com a secretária municipal da Causa Animal, Patrícia Martins, o estudo permitirá que as políticas públicas realizadas pelo município no manejo destas populações sejam mais efetivas.

“Pretende-se obter resultados que ajudem no conhecimento da dinâmica e efetividade de estratégias como esterilização, adoção, entre outras”, afirma Patrícia.

A veterinária Camila Marinelli Martins, responsável pelo censo, explica que o estudo irá utilizar uma adaptação do método do censo populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) combinado com uma metodologia da Universidade de São Paulo (USP) específica para animais de companhia.

Serão cinco recenseadores – devidamente identificados – que irão percorrer moradias em diferentes bairros de Porto Alegre para entrevistar tutores e colher dados dos animais como nome, idade e aspectos relacionados à convivência deles com as famílias.

“Nossa ideia é realizar o censo durante seis meses e encerrá-lo até janeiro de 2024. Mas para cumprir com este prazo, vamos contar com a colaboração dos porto-alegrenses para que facilitem o acesso dos nossos recenseadores às residências e respondam as perguntas”, diz Camila.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/censo-para-identificar-a-populacao-de-caes-e-gatos-inicia-na-proxima-segunda-feira/

Censo para identificar a população de cães e gatos inicia na próxima segunda-feira

2023-07-18