Por Redação O Sul | 18 de julho de 2023

O fogo teria iniciado no final da tarde desta terça-feira (18) Foto: Reprodução O fogo teria iniciado no final da tarde desta terça-feira (18). (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um incêndio atinge um prédio comercial na rua Nunes, no bairro Medianeira, localizado na zona sul de Porto Alegre. O local está interditado para atuação do Corpo de Bombeiros, que também utiliza helicóptero para combater as chamas. O trânsito na via, que fica entre a Coronel Neves e a Gomes Carneiro, está bloqueado. O fogo teria iniciado no final da tarde desta terça-feira (18).

