Economia Censo: por que cidades podem perder dinheiro com a redução da população

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Municípios recebem transferências de recursos da União por meio de um fundo que os distribui a depender do número de habitantes. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A população contabilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é um dos critérios usados para calcular quanto dinheiro a União deve transferir a determinado município.

Os dados do Censo, que incluem o número de habitantes de cada cidade, são essenciais para o desenho e manutenção de políticas públicas, além de servirem de parâmetro para várias obrigações do Estado, como o repasse de receitas para estados e municípios.

A transferência de recursos da União para governos estaduais e para as prefeituras está prevista na Constituição e se explica pelo regime tributário brasileiro. Nesta reportagem você vai entender por que e como essa divisão acontece.

Segundo a economista Vilma Pinto, diretora da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal, o principal objetivo dos repasses é “equalizar receitas e responsabilidades dos diferentes entes da federação”.

“Na questão tributária, por exemplo, os impostos sobre a renda e sobre os produtos industrializados são arrecadados pela União, mas pertencentes também aos estados e municípios”, explica a economista.

“Por meio dos fundos de participações, a União redistribui a parcela de recursos que pertence aos outros entes da federação.”

“O rateio da receita proveniente da arrecadação de impostos entre os entes federados representa um mecanismo fundamental para amenizar as desigualdades regionais, na busca incessante de promover o equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios”, afirma o Tesouro Nacional

No caso dos municípios, o principal mecanismo para a realização dessa redistribuição de recursos arrecadados pela União é o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), formado pela receita proveniente do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

O FPM, por sua vez, redistribui o dinheiro da seguinte forma:

— 10% são destinados para as capitais;

— 86,4% são transferidos para os demais municípios, os chamados municípios “de interior”;

— 3,6% respondem pela chamada “reserva” para municípios interioranos com mais de 142.633 habitantes.

Caso um município atenda o critério para ser classificado como de “reserva” (ou seja, ter mais de 142.633 habitantes), ele receberá repasses tanto por ser um município “de interior” quanto por ser “de reserva”.

No caso das capitais e dos municípios da chamada “reserva”, os critérios utilizados para definir quanto cada um deles vai receber são o tamanho da população e a renda per capita do estado. É feito um cálculo para que os estados mais pobres tenham mais peso na composição. Assim, capitais mais pobres recebem, proporcionalmente, mais do que capitais mais ricas.

Já para a grande maioria dos municípios – todos aqueles que não são capitais e têm menos de 142.633 habitantes –, o critério utilizado é populacional. O número de habitantes contabilizado no Censo define em qual coeficiente a cidade se enquadra. O coeficiente é um número usado para calcular qual será a participação de determinado município no fundo.

Quanto menor a população, menor o coeficiente e, portanto, menor também o valor do repasse realizado pela União.

Por exemplo, cidades com população entre 13.585 e 16.980 habitantes possuem coeficiente 1,0. Já municípios com 37.357 a 44.148 habitantes tem coeficiente 1,8 – esses municípios recebem 80% a mais do que aqueles com coeficiente 1,0.

A localização da cidade também faz diferença, já que os estados possuem percentuais diferentes de participação no total distribuído, a partir de uma resolução do Tribunal de Contas da União de 1990.

Impacto

Quando uma cidade perde habitantes por fenômenos como migração e queda no número de nascimentos, ela pode mudar de faixa de coeficiente e, assim, passar a receber menos dinheiro da União.

Segundo cálculos da Confederação Nacional dos Municípios, cada mudança de faixa de coeficiente representa cerca de R$ 5 milhões anuais a mais ou a menos de repasse.

Imagine uma cidade que, pela estimativa anterior do IBGE, tenha cerca de 11 mil habitantes (coeficiente 0,8). Caso essa cidade tenha perdido pouco mais de 1.000 habitantes nos últimos anos, ela passará a ter coeficiente 0,6 e receberá por volta de R$ 5 milhões a menos no ano.

“Alguns municípios dependem muito dessas transferências da União para fazer frente às suas despesas em várias áreas, como na de saneamento, por exemplo”, diz Pinto, da IFI.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/censo-por-que-cidades-podem-perder-dinheiro-com-a-reducao-da-populacao/

Censo: por que cidades podem perder dinheiro com a redução da população

2023-06-29