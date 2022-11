Cláudio Humberto Censura nas redes pode virar abuso de autoridade

Por Cláudio Humberto | 12 de novembro de 2022

(Foto: Divulgação)

Grupo de deputados e senadores com mandato e outros recém-eleitos articula aprovação de projeto que torna abuso de autoridade o bloqueio ou a suspensão de páginas e perfis de parlamentares nas redes sociais. Um dos líderes do grupo e autor do projeto, José Medeiros (PL-MT) teve seu perfil bloqueado e lembra que os parlamentares são invioláveis, segundo a Constituição, por “quaisquer opiniões, palavras e votos”.

Precedente

O próprio STF já arquivou tentativa de bloqueio com a justificativa de que as redes sociais estão sim cobertas pela imunidade parlamentar.

Ontem

Decisão de estender imunidade foi de Celso de Mello em ação do Psol contra Carla Zambelli, que hoje também tem suas redes bloqueadas.

Hoje

A reação de parlamentares é contra ministros do STF que ultrapassam “flagrantemente a linha do rigor e agem fora do texto constitucional”.

Regime aberto

O texto prevê pena de prisão de 1 a 4 anos, mais multa, para quem “determinar a remoção injustificada de publicação, página ou perfil”.

J&F sofre nova derrota na briga contra a Paper

Os irmãos Batista sofreram mais uma derrota na disputa com a Paper Excellence pelo controle da Eldorado Celulose: foi arquivado o inquérito que corria em Diadema (SP) no qual acusavam executivos da Paper de “espionagem”. O Ministério Público e a Juíza da Vara Criminal apontaram irregularidades na produção da perícia, como a quebra da cadeia de custódia durante a perícia de equipamentos apreendidos de hackers.

Abuso registrado

Representantes dos irmãos Batista foram acusados até de acompanhar procedimentos da investigação, o que é proibido por lei.

Vale-tudo

O grupo dos Batista objetiva anular a arbitragem que deu ganho de causa a Paper Excellence, atacando e tentando desqualificar o árbitro.

Eles não param

Antes, havia sido arquivado outro inquérito com as mesmas acusações, orquestrado por representantes da J&F em uma delegacia de São Paulo.

Me engana que eu gosto

Mesmo há décadas sem pegar no pesado dentro de uma fábrica e vivendo na mordomia graças à política, a ficha de identificação que Lula entregou ao TSE traz “torneiro mecânico” como ocupação.

Ex-presidiários

Condenado a séculos de prisão por roubar os cofres públicos, Sérgio Cabral, aliado de Lula, o presidente eleito, teve sua prisão revogada na Justiça. Talvez consiga descolar uma vaga no governo do velho amigo.

Dinheiro nosso

Desfilou em um caminhão-cegonha, nas ruas de Brasília, parte da frota de veículos de luxo da Eletronorte, sobretudo SUVs. O preço assusta, mas não constrange a estatal: cada um custa a partir de R$ 250 mil.

Anota aí

“O direito de ir e vir é sagrado”, disse o vice-presidente eleito e ex-tucano Geraldo Alckmin (PSB) ao caracterizar como “grave” o desrespeito a esse direito. Vai precisar repetir isso quando a manifestação for do MST.

Boquinha dificultada

Derrotado para o governo estadual e sem mandato a partir de 2023, o deputado Danilo Cabral (PSB-PE), cava boquinha no governo Lula. Mas os petistas não esquecem que ele votou “sim” no impeachment de Dilma.

Serviço eleitor

Um número cada vez maior de pessoas mostra que não têm medo da cara feia do TSE. Felipe Gimenez, procurador do Estado de Mato Grosso do Sul, disse à rádio Hora, de Campo Grande, que Lula foi escolhido pelo que chama de “serviço eleitoral”, os ministros do STF e do TSE.

Engajamento

Jornalistas brasileiros continuam muito bonzinhos com Joe Biden. Ele perdeu a Câmara e ainda pode perder o Senado, mas foi Donald Trump “o grande derrotado”, para os coleguinhas, na eleição norte-americana.

Prazo corre

Candidatos que concorreram no segundo turno este ano têm até o dia 19 para prestar contas à Justiça Eleitoral, que tem até o dia 15 de dezembro para julgar as contas dos candidatos eleitos.

Pensando bem…

…a picanha virou metáfora pelo bem do meio ambiente porque se virasse churrasco ia provocar emissão de gases do efeito estufa.

PODER SEM PUDOR

Lição inesquecível

José Américo de Almeida governava a Paraíba, em 1951, quando o Estado enfrentou uma seca dramática. Certo dia, no palácio, ele recebeu o prefeito de uma das cidades mais castigadas. Tudo o que o homem queria era um caminhão para transportar os alimentos que conseguiu para os seus munícipes mais carentes. José Américo respondeu que seria difícil atender o pedido, porque a cidade era muito longe da capital. O prefeito perdeu a paciência e deu uma lição que o “Velho” jamais esqueceria: “É longe não, governador. Fica no mesmo local onde o senhor foi pedir votos para se eleger governador.”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

