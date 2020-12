Geral Centenário de Clarice Lispector inspira peças e eventos gratuitos na internet

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2020

A escritora completaria cem anos na quinta-feira (10). (Foto: Maureen Bisilliat/Divulgação PMPA)

O centenário de Clarice Lispector inspira uma lista de atrações até o fim do ano. A escritora completaria cem anos na quinta-feira (10). No dia 20 de dezembro, às 19h, o musical “A hora da estrela ou O canto de Macabéa”, protagonizado por Laila Garin sob direção de André Paes Leme – e com trilha original de Chico César –, ganha versão virtual com transmissão direto do palco, pelo YouTube e pelo canal Arte 1. O espetáculo, que ocupou o CCBB até março deste ano, teve temporada interrompida devido à pandemia.

Desta segunda-feira (7) até 13 de dezembro, a 1ª Bienal Virtual do Livro de São Paulo apresenta mesas sobre aspectos da obra de Clarice. Na quinta (10), às 15h, é a vez da participação da escritora Nélida Piñon.

A editora Rocco também apresentará no dia do centenário uma programação on-line, que começa com uma live, às 11h, com Teresa Montero, biógrafa de Clarice Lispector. Entre as atrações da agenda, a vigília “Clarice 100 anos” vai promover um sarau virtual coordenado por João do Corujão com a participação do público, das 22h até a madrugada.

Também na quinta-feira, o SescTV exibe um documentário e um curta sobre Clarice dirigidos por Nicole Algranti (no site sesctv.org.br). E o Instituto Moreira Salles lança um site dedicado à escritora, com material de acervo que inclui fotos, manuscritos, áudios, vídeos, cartas e aulas.

Clarice Lispector também é degustada no espetáculo “Na sala com Clarice”, que estreou temporada on-line gratuita com sessões aos sábados, às 20h, e aos domingos, às 19h — na plataforma Zoom. Encenado pelo ator Odilon Esteves, o monólogo se baseia numa seleção de contos e crônicas assinados pela escritora que completaria cem anos na quinta-feira (10), quando haverá uma sessão extra do espetáculo em homenagem à data.

Porto Alegre

A Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre, por meio da CAC (Coordenação de Artes Cênicas), também comemora os 100 anos de Clarice Lispector. No próprio dia do aniversário da escritora, 10 de dezembro, a partir das 19h, a secretaria realiza uma noite repleta de poesia, apresentando ao público trechos, canções e comentários sobre a obra de Clarice. O evento será virtual, transmitido diretamente do Teatro Renascença pelo canal da CAC no YouTube.

A atriz gaúcha Sandra Possani fará a leitura de algumas crônicas do livro A Descoberta do Mundo. Os textos foram selecionados pelo secretário da Cultura e profundo conhecedor da obra de Clarice Lispector, Luciano Alabarse. Serão lidos Tortura e Glória, As Crianças Chatas, A Surpresa, e Daqui A Vinte Cinco Anos. Ao longo da apresentação, Sandra também lerá trechos de obras da autora como Paixão Segundo GH e Água Viva.

Também participa da homenagem Júlia Reis, cantora e violinista, e a pós-doutoranda na PUC-RS, pesquisadora e “clariceana”, Débora Matter. Júlia irá costurar as leituras e comentários com canções como Clarice, Oração ao Tempo e Tigresa, de Caetano Veloso, e Que Deus o Venha, de Cazuza. Já Débora vai interromper alguns momentos da leitura para comentar sobre os textos selecionados por Alabarse. As informações são do jornal O Globo e da prefeitura de Porto Alegre.

