Geral A Rainha Elizabeth terá de “esperar na fila” para tomar a vacina contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2020

A Rainha Elizabeth II, de 94 anos, não terá tratamento preferencial. (Foto: Reprodução)

Uma das personalidades mais importantes do Reino Unido não vai ter preferência na hora de receber uma das doses da vacina contra a Covid-19. A Rainha Elizabeth II, de 94 anos, e o Príncipe Philip, 99 anos, vão esperar chegar a vez do grupo de pessoas maiores de 80 anos para serem vacinados. E isso deve demorar semanas.

Segundo o portal Daily Mail, a Rainha vai receber a dose da vacina e, então, encorajar o povo a fazer o mesmo. Fontes dizem que tanto a monarca quanto o Príncipe Philip não receberão tratamento preferencial, mas irão “esperar na fila” durante a primeira leva de injeções reservadas para maiores de 80 anos e residentes em lares de idosos.

Especialistas em saúde pública acreditam que se o casal real vier a público sobre a vacina, isso poderá contribuir para combater a desinformação espalhada por teóricos da conspiração e grupos anti-vacina. Também estão em andamento discussões sobre os papéis potenciais que poderiam ser desempenhados pelo Príncipe Charles e pelo Príncipe William na divulgação do programa de vacinação no Reino Unido.

O possível papel da realeza está sendo discutido no Palácio de Buckingham e em Whitehall, onde as autoridades estão debatendo se personalidades como Sir David Attenborough e Judi Dench também poderiam ser “convocados” como líderes públicos na conscientização à favor da vacina.

Natal

O príncipe William e Kate podem ser forçados a passar o Natal longe da Rainha Elizabeth II com seus três filhos pequenos, considerados um potencial risco para seus avós. Assim como o resto do Reino Unido, a monarca de 94 anos e o duque de Edimburgo, 99 anos, serão obrigados a passar o Natal com uma “bolha” de não mais que duas outras famílias, entre 23 e 27 de dezembro, de acordo com as regras estipuladas pelo parlamento britânico.

Isso significa que a reunião anual da família em Sandringham está cancelada. A Rainha e o Príncipe Philip fazem parte do grupo de maior risco, e o duque tem problemas de saúde pré-existentes – que o levaram, inclusive, a ser hospitalizado no último Natal. “Eles vão resolver as coisas entre eles; será sobre o que é prático”, disse uma fonte ao Daily Telegraph, acrescentando que os riscos potenciais em torno de crianças que se misturam com outras na escola seriam “claramente” levados em consideração.

O Príncipe George tem 7 anos, a Princesa Charlotte tem 5 anos e o Príncipe Louis tem 2 anos, o que significa que é improvável que eles apresentem sintomas graves de Covid se pegarem. William e Kate, com seus três filhos, devem optar por passar o Natal com a família Middleton em Berkshire. Eles celebraram o Natal com a rainha pelos últimos três anos consecutivos.

No entanto, Carole e Michael Middleton têm dois outros filhos além de Kate – Pippa Matthews e James Middleton – o que significa que um dos três filhos não teria permissão para se reunir com eles no Natal. Já a Rainha Elizabeth pode escolher passar a ceia com o Príncipe Charles e a Duquesa Camilla Parker, mas isso significa que Camilla não poderia ver seus filhos e netos.

A rainha também pode convidar seu filho mais novo, Edward, com sua esposa Sophie e seus filhos, Lady Louise Windsor, 16 anos, e o visconde Severn de 12 anos. O príncipe Edward e sua família são considerados a opção mais provável de ingressar na “bolha” da rainha, já que todos são mais velhos e têm mantido o distanciamento social.

A rainha ainda pode chamar sua filha, a princesa Anne, ou o príncipe Andrew, mas os dois têm filhos adultos, com quem devem escolher passar o Natal. A rainha também terá que decidir se permanecerá no Castelo de Windsor, onde ela e Philip passaram parte da quarentena, ou se mudará para Sandringham. Se eles escolherem este último, é improvável que ocorra a tradicional caminhada até a Church of St. Mary Magdalene para a missa de Natal, a fim de evitar multidões. A rainha passou o dia de Natal em Sandringham nos últimos 37 anos. As informações são da revista Monet.

