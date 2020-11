Mundo Centenas de manifestantes se juntaram na frente da sede da SpaceX, na Califórnia, para protestar contra o lançamento do Türksat 5A, um satélite da Turquia

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2020

O Türksat 5A é o mais novo satélite de comunicações da Turquia. (Foto: Turksat Corp/ Divulgação)

Centenas de manifestantes se juntaram na frente da sede da SpaceX em Hawthorne, Califórnia, para protestar contra o lançamento do Türksat 5A, que como o nome dá a entender, é um satélite, da Turquia. A maioria são simpatizantes armênios, a alegação, claro, é totalmente emocional, com gente acusando diretamente a SpaceX de estar “matando” mulheres e crianças, e colaborando com o Genocídio Armênio, só há um problema: A Turquia não está em guerra com a Armênia.

A mini-guerra neste momento é entre Armênia e Azerbaijão, os dois países estão brigando por causa de território, mais especificamente a região de Nagorno-Karabakh, entre os dois brigões.

Os dois lados estão usando armamento russo obsoleto, mas o Azerbaijão está usando também muitas armas compradas da Turquia a preço camarada, pois se há um país que os turcos odeiem mais do que os gregos (eles nunca engoliram o lance do cavalo) é a Armênia.

Tanto que entre 1914 e 1923 os turcos promoveram um dos mais terríveis genocídios do Século XX, no qual 1,5 milhões de armênios foram sistematicamente exterminados, através de fuzilamentos, marchas forçadas e inanição. Até agora a Turquia se recusa a reconhecer o Genocídio Armênio.

Como isso gerou uma imagem internacional ruim, com todo mundo, incluindo russos e americanos reconhecendo o Genocídio Armênio, os turcos culpam o país vizinho, e favorecem o Azerbaijão para assim baterem indiretamente na Armênia.

A acusação é que o Türksat 5A será usado para controlar drones, e a Turquia realmente tem essa tecnologia, mas o satélite é agnóstico, não é um satélite militar. É um satélite geoestacionário de comunicação que levará principalmente sinais de TV para uma região que vai da Inglaterra à China, cobrindo Oriente Médio, Europa Central e norte da África.

O contrato para lançamento do Türksat 5A foi assinado entre a Turquia e a SpaceX em 2017, e não há nenhum motivo legal para ser cancelado. Os manifestantes querem prejudicar literalmente milhões de usuários por causa de um hipotético futuro envolvimento da Turquia em uma briga de dois outros países.

Pior de tudo: Cancelar esse lançamento teria zero efeito sobre a capacidade da Turquia em controlar seus drones. Por um motivo muito simples: Eles têm no momento três outros satélites de comunicação em órbita geoestacionária, o Türksat 3A, o Türksat 4A e o Türksat 4B.

A reivindicação desses manifestantes é infantil, equivale a exigir que o Twitter bloqueie todo mundo que fale mal do seu político de estimação, mas onde fica o limite?

Parte da “eficiência” nazista vinha do fato deles documentarem tudo, e eram grandes fãs da tecnologia de cartões perfurados da IBM, que por sua vez não media esforços para agradar seus maiores clientes europeus.

Inicialmente a tecnologia foi usada em áreas mais inocentes, como censo, que por sua vez foi usado para identificar individualmente cidadãos judeus, ciganos, testemunhas de jeová e outros indesejáveis. Mais tarde equipamentos IBM eram usados nos campos de concentração, e a IBM não pode dizer que não sabia, pois as máquinas eram em regime de leasing, com a IBM fornecendo insumos e manutenção.

As máquinas eram nacionalizadas pela Dehomag (Deutsche Hollerith-Maschinen Gesellschaft), subsidiária alemã da IBM. Era um processo muito eficiente, os prisioneiros tinham uma numeração tatuada nos braços, que era usada como chave primária, indo direto pros cartões perfurados.

No caso do Türksat 5A, a SpaceX está lançando um equipamento de telecomunicações, mas e se for um satélite com propósitos mais sinistros? Em verdade a SpaceX já faz isso, ela tem contratos com o Departamento de Defesa dos EUA, tendo lançado vários satélites espiões e militares.

Será razoável que pacifistas preocupados com as mortes na Armênia também protestem contra as mortes causadas em outros lugares, pelos satélites americanos? E quando esses satélites produzem dados que ajudam a evitar mortes, como nas ações da coalizão internacional que conseguiu caçar e neutralizar o ISIS?

