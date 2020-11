Mundo Sean Connery: a vida do homem duro e com nervos de aço que se tornou o 007

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2020

Connery atuou em sete filmes do espião 007, lançados nas décadas de 1960, 1970 e 1980. (Foto: Reprodução)

Ele desfilou pela tela com licença para matar. Ele se movia como uma pantera, faminto e em busca de uma presa. Não houve competição. Seu grande rival, Roger Moore, por outro lado, simplesmente ergueu uma sobrancelha, sorriu e fez uma piada. Mas enquanto o herói de Ian Fleming foi para Eton, a própria formação de Connery foi visivelmente carente de carros velozes, belas mulheres e vodca Martinis.

Origem humilde

Thomas Sean Connery nasceu em Fountainbridge, na região de Edimburgo, no dia 25 de agosto de 1930. Filho de um operário católico e de uma faxineira protestante. A família do pai dele emigrou da Irlanda no século 19. A mãe traçou sua linha de volta aos falantes de gaélico da Ilha de Skye.

A regi’ao estava em decadência há anos. O jovem Tommy Connery foi criado em um cômodo de um cortiço com banheiro compartilhado e sem água quente. Ele deixou a escola aos 13 anos, sem qualificações, para entregar leite, polir caixões e assentar tijolos como pedreiro, antes de entrar para a Marinha Real. Três anos depois, ele deixou o serviço com úlceras estomacais. Mas com tatuagens nos braços, que proclamavam suas paixões: “Escócia para sempre” e “Mamãe e papai”.

Em Edimburgo, ele ganhou a reputação de “homem duro” quando seis membros de uma gangue tentaram roubar o casaco dele. Quando ele os impediu, foi seguido. Connery iniciou uma luta de um homem só que o futuro Bond venceu. Ele sobrevivia da maneira que conseguia. Ele dirigiu caminhões, trabalhou como salva-vidas e posou como modelo no Edinburgh College of Art. Passava o tempo livre fazendo musculação.

O artista plástico Richard Demarco, que muitas vezes pintou Connery como estudante, o descreveu como “lindo demais para palavras, um Adônis virtual”. Em 1953, ele estava em Londres competindo no Mister Universo. Então ouviu partes do refrão de uma produção do musical South Pacific. No ano seguinte, ele interpretou o papel do Tenente Buzz Adams, que ficou famoso na Broadway por Larry Hagman.

O ator americano Robert Henderson encorajou Connery a estudar. Henderson emprestou obras de Ibsen, Shakespeare e Bernard Shaw, e convenceu Connery a fazer aulas de elocução. Connery fez a primeira de muitas aparições no filme “Lilacs in the Spring”, de 1954. Também houve papéis menores na televisão, incluindo um gangster em um episódio do drama policial da BBC “Dixon of Dock Green”.

Os produtores Cubby Broccoli e Harry Saltzman adquiriram os direitos para filmar os romances de Ian Fleming e estavam procurando um ator para interpretar 007.

Richard Burton, Cary Grant e Rex Harrison foram considerados, até mesmo Lord Lucan e Peter Snow da BBC.

Foi a esposa de Broccoli, Dana, quem convenceu o marido de que Connery possuía magnetismo e química sexual para o papel.

Essa visão não foi compartilhada originalmente pelo criador de Bond, Ian Fleming. “Estou procurando o comandante Bond e não um dublê mais velho”, ele insistiu.

Mas Broccoli estava certo e Fleming errado. O autor mudou rapidamente de ideia quando o viu na tela. Ele até escreveu uma história meio escocesa para o personagem em algumas de suas obras posteriores.

Um amigo diretor, Terence Young, colocou Connery sob sua proteção, levando-o a restaurantes e cassinos caros. Ensinando-o a se comportar, para que o escocês se passasse por um agente secreto suave e sofisticado.

Connery fez do personagem seu próprio, misturando crueldade com um humor sarcástico. Muitos críticos não gostaram e algumas críticas foram contundentes. Mas o público não concordou.

As cenas de ação, sexo e locações exóticas foram uma fórmula vencedora. O primeiro filme, “Dr. No”, arrecadou muito dinheiro nas bilheterias. Mesmo no exterior, foi um enorme sucesso, com o presidente Kennedy solicitando uma sessão privada na Casa Branca.

Mais lançamentos na sequência — “Moscou contra 007” (1963), “007 Contra Goldfinger” (1964), 007 Contra a Chantagem Atômica (1965) e “Com 007 só se Vive Duas Vezes” (1967).

