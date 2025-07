Mundo Isolado por países ocidentais desde a invasão da Ucrânia, Putin discursou de forma remota na Cúpula do Brics no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Putin agradeceu ao presidente Lula e à presidência brasileira pela condução da cúpula. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou no domingo que o modelo de globalização liberal “está se esgotando” e que o futuro da economia mundial pertence aos mercados emergentes. O líder russo defendeu a ampliação do uso de moedas nacionais no comércio entre os países do Brics e propôs a criação de uma plataforma de investimentos conjunta para impulsionar o crescimento do grupo.

Putin discursou por videoconferência durante a 1ª sessão da cúpula de chefes de Estado do Brics, que começou no domingo no Rio de Janeiro. Ele não compareceu presencialmente por causa do mandado de prisão expedido contra ele pelo TPI (Tribunal Penal Internacional), que o acusa de crimes de guerra na Ucrânia – acusações que Moscou considera infundadas.

Ao se dirigir aos chefes de Estado dos países do grupo, o presidente russo afirmou que a ordem internacional “unipolar” – que, segundo ele, favorecia os interesses do “bilhão dourado”, em referência às nações ricas do Ocidente, está em declínio. “Tudo indica que o modelo de globalização liberal está se esgotando. O centro da atividade econômica está se deslocando para os mercados em desenvolvimento, o que gera uma poderosa onda de crescimento”, disse.

Entre as propostas apresentadas, o russo sugeriu a criação de uma plataforma de investimentos do Brics e de um sistema independente de compensação financeira, com o objetivo de tornar as transações mais rápidas e seguras. Segundo ele, 90% das transações da Rússia com países do Brics já são feitas com moedas nacionais, como o rublo.

“É necessário continuar expandindo o uso de moedas nacionais nas transações mútuas. A criação de um sistema independente de compensação e custódia no âmbito do Brics permitiria tornar as transações em moeda mais rápidas, eficientes e seguras. A propósito, o uso de moedas nacionais no comércio entre nossos países está crescendo constantemente: em 2024, a participação do rublo e das moedas de países amigos nas transações da Rússia com outros membros do Brics chegou a 90%”, disse.

Ao final, Putin agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e à presidência brasileira pela condução da cúpula e reafirmou o compromisso da Rússia com uma agenda de “cooperação igualitária e multipolar”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/isolado-por-paises-ocidentais-desde-a-invasao-da-ucrania-putin-discursou-de-forma-remota-na-cupula-do-brics-no-rio-de-janeiro/

Isolado por países ocidentais desde a invasão da Ucrânia, Putin discursou de forma remota na Cúpula do Brics no Rio de Janeiro

2025-07-07