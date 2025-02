Bruno Laux Centrão aproveita queda de aprovação de Lula para pressionar por mais espaço no governo

Por Bruno Laux | 16 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Presidente Lula. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Pressão ampliada

Integrantes do Centrão devem aproveitar a queda de Lula nas pesquisas de aprovação para espremer ainda mais o presidente por espaços maiores no governo em troca de apoio no Congresso. O comando de empresas públicas e de ministérios de maior relevância, com destaque para a pasta da Saúde, devem ser solicitados com mais insistência por parlamentares de partidos do grupo.

Contexto oportuno

Também surfando na onda da queda de aprovação presidencial, integrantes da oposição vão aproveitar o cenário para fomentar atos contra o governo, que vêm articulando para a metade de março. As manifestações, previstas para diferentes cidades do país, terão foco principal no pedido de impeachment do chefe do Executivo, ainda que a possibilidade de avanço de uma proposta do gênero no Congresso seja remota.

Programação repensada

A organização da COP-30, que ocorrerá em novembro, em Belém (PA), deve contar com uma programação menos “festiva” do que os eventos realizados no entorno da cúpula do G20, no Rio de Janeiro. Frente à repercussão negativa da série de shows promovidos na capital fluminense no entorno do encontro do grupo, em 2024, o governo orientou ministros a não realizar ou incentivar grandes eventos durante a conferência.

Aproveitamento total

O Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica na sexta-feira recomendando que as vacinas contra a dengue que estiverem próximas às datas de vencimento sejam aplicadas em pessoas com idades fora da faixa etária estipulada para o SUS. A medida, que prevê ainda o remanejamento para municípios ainda não contemplados com a vacinação, visa garantir o aproveitamento de todos os imunizantes adquiridos pelo governo e a ampliação da proteção contra a doença.

Visita europeia

O presidente Lula receberá na terça-feira o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, e o premiê do país, Luís Montenegro, para a 13ª Cimeira Brasil-Portugal. As discussões do encontro serão centradas na situação da comunidade brasileira em Portugal, em meio a uma série de denúncias de racismo e xenofobia contra imigrantes no país europeu.

Foco no Legislativo

Pouco mais de um mês após deixar a Secom da Presidência, o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) segue cumprindo o mandato parlamentar à frente da Câmara dos Deputados. Ainda que tenha deixado de opinar nos trabalhos da pasta federal, onde possuía grande influência, o gaúcho segue defendendo o presidente Lula no plenário, frente à sua “grande amizade” com o líder do Planalto.

Escolas contra a dengue

Aproveitando a passagem de prefeitos e prefeitas por Brasília na última semana, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, reforçou a importância da mobilização escolar na prevenção da dengue e de outras arboviroses. A campanha “Escolas Livres da Dengue – Semana Nacional de Mobilização nas Escolas”, integrada ao Programa Saúde na Escola, promoverá atividades em mais de 102 mil instituições de ensino do país com o objetivo de tratar da temática.

Opiniões divididas

A PEC do Semipresidencialismo, no centro dos holofotes em Brasília, tem dividido opiniões na Câmara. Enquanto parlamentares alinhados com o deputado Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR) afirmam que a medida seria um aperfeiçoamento do atual sistema, que traria mais estabilidade política, deputados contrários avaliam que a mudança acarretaria instabilidade e enfraquecimento da democracia.

Reserva em criptos

Seguindo tendências globais de economia digital, o deputado Eros Biondini (PL-MG) apresentou um projeto de lei que cria a Reserva Estratégica Soberana de Bitcoins do Brasil, permitindo a compra de criptomoedas pelo governo federal. O parlamentar sugere que o país converta até 5% de suas reservas em recursos do gênero, os quais sugere como alternativa para diversificar os ativos financeiros brasileiros no exterior.

Bets para isentos

O deputado Delegado Marcelo Freitas (União-MG) quer limitar a R$50 por mês o valor que uma pessoa isenta do pagamento de Imposto de Renda pode apostar com cada agente operador. Autor de um projeto de lei que impõe a restrição, o parlamentar relata que as apostas feitas por pessoas de renda mais baixa têm crescido e sido encaradas como uma espécie de investimento, ainda que na maior parte das vezes tenham retorno negativo.

Maternidade atípica

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara deve votar nas próximas semanas o projeto que institui o Programa Nacional de Emprego e Apoio para Mães Atípicas. A parceria entre o poder público e setor privado permitirá a concessão de jornada de trabalho flexível para mulheres nesta condição, sem prejuízo da remuneração, observando a vocação profissional das beneficiárias e a busca de padrões salariais compatíveis com os praticados no mercado de trabalho.

Todo Jovem na Escola

Novos beneficiários do Programa Todo Jovem na Escola, do governo estadual, podem retirar a partir desta segunda-feira o Cartão Cidadão, que permite o acesso ao auxílio financeiro destinado a estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual em situação de vulnerabilidade. A concessão do benefício visa combater a evasão escolar e garantir a conclusão dos estudos na educação básica.

Comando gaúcho

O Juiz Auxiliar da Presidência e Coordenador da Central de Conciliação e Pagamento de Precatórios do TJRS, José Pedro de Oliveira Eckert, foi eleito na última semana como presidente da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. O órgão oferece assessoramento técnico qualificado aos Tribunais de Justiça de todo o país, além de padronizar rotinas e entendimentos sobre o processamento de precatórios.

Resgate socioemocional

O Sindilojas do Vale do Rio Pardo oferecerá entre março e junho deste ano um curso voltado ao resgate socioemocional de empreendedores impactados pelos eventos climáticos de maio do ano passado. Estruturada em cinco módulos, a formação visa recuperar a confiança e fortalecer a capacidade de gestão dos empresários, abordando temáticas sobre inteligência emocional, comunicação não violenta, educação financeira, marketing e sustentabilidade.

Retorno às aulas

A Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre inicia nesta segunda-feira o ano letivo de 2025 para as escolas da Capital. Mais de 67 mil alunos retornarão às atividades escolares nas 100 instituições de ensino próprias e 221 conveniadas do município.

Bruno Laux

@obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/centrao-aproveita-queda-de-aprovacao-de-lula-para-pressionar-por-mais-espaco-no-governo/

Centrão aproveita queda de aprovação de Lula para pressionar por mais espaço no governo

2025-02-16