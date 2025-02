Cláudio Humberto Farra: turma do Ibama fez 10 mil viagens em 2024

Por Cláudio Humberto | 16 de fevereiro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Acusados por Lula de “lenga-lenga” pela demora em liberar até pesquisa da Petrobras na incrível reserva de petróleo no litoral norte do Brasil, servidores do Ibama foram ligeiros para viajar exatas 10.000 vezes, por conta de quem paga impostos, durante 2024. Está tudo registrado no Portal da Transparência. A despesa milionária do vai-e-vem bateu no céu: R$45,7 milhões. Além voar pelo Brasil, a turma adora destinos como Suíça, Canadá, França, Noruega e Japão com dinheiro alheio.

Tamanho da fatura

A viagem mais cara durou mais de seis meses: Yanka Laryssa Almeida Alves nos empurrou a amarga fatura de R$73.877,93.

Prata na gastança

A viagem de Manolo Trindade, entre 3 de março e 31 de agosto, também nos custou um caminhão de dinheiro: R$71,3 mil.

Gastança liberada

O próprio presidente do Ibama não parece se importar, até porque é um deles: levou R$39,8 mil em diárias em 2024. Desde a posse, R$89,1 mil.

Bico fechado

A coluna pediu ao Ibama alguma explicação sobre os R$45 milhões gastos pelo presidente Rodrigo Agostinho e subordinados. Boca de siri.

Odiado pela esquerda, Musk vira herói nos EUA

Hostilizado na imprensa do Brasil tanto quanto na americana, Elon Musk encanta os cidadãos dos EUA por livrá-los de gastos bizarros e roubos na Usaid como a compra de um posto de gasolina por valor equivalente a R$265 milhões no Afeganistão e doação de R$760 milhões a terroristas talibãs. Musk também descobriu contrato de R$9 milhões para um felizardo olhar um carteiro trabalhando e o dobro, R$18 milhões, por um relatório explicando por que relatórios anteriores não deram resultado.

Dinheiro no bolso

Musk revelou aos americanos que eles pagaram R$155 milhões por uma campanha publicitária pró-carros elétricos de agência amiga da Usaid.

O que têm a ver?

Os pagadores de impostos agora sabem que lhes tomaram R$50 milhões para ensinar jornalistas do Sri Lanka a banir a linguagem binária.

Uma nota só

A Usaid transferiu R$37 milhões para África do Sul, R$34 milhões para Uganda e R$25 milhões para a Sérvia custearem iniciativas LGBTQI+.

Lula está isolado

Após a ressaca do Datafolha mostrando que a maioria dos brasileiros reprova seu governo, Lula (PT) olha para os lados e não vê ninguém minimamente experiente e cuja inteligência respeite para pedir socorro. E o pior é que a decadência se acentuou após retomar seus comícios.

Olha com quem conta

O chefe da Casa Civil, Rui Costa, é um dos muitos que nasceram sob a popularidade de Lula. É homem forte no governo, mas é quase zero sua capacidade de ajudar Lula a dar a volta por cima.

Vai piorar

Agora, mais que nunca, prevalece a máxima da Lei de Murphy: nada é tão ruim que não possa piorar. Na reforma ministerial, a tendência de Lula é trocar seis por meia dúzia. Pior: nomear Gleisi Hoffmann ministra.

Pedala, Pernambuco

Sob governo de Raquel Lyra (PSDB), que derrotou o PSB após 16 anos de poder, o desemprego em Pernambuco alcançou a menor média anual em dez anos: são 151 mil pernambucanos a menos sem emprego.

Abertura com Temer

Um palestrante turbinou a procura por vaga no Encontro Mato-grossense de Municípios, nas próximas terça (18) e quarta (19): o ex-presidente Michel Temer, sempre respeitado, confirmou participação no evento.

Prevaricação, não

Soraya Thronicke (Pode-MS) disse receber “pressão” contra investigações da CPI das Bets no Senado. Poucos acreditam: afinal, ela teria o dever de acionar a Policia Federal contra os supostos autores.

Turismo cívico

Cresceu o interesse do público pela visitação guiada ao Congresso Nacional. Foram 20.679 visitantes durante o recesso parlamentar, que acabou em 31 de janeiro, alta de 22%. No ano anterior, 16.949.

Memória (muito) recente

Há nove anos, entre fevereiro e março de 2016, o Supremo Tribunal Federal julgava o “rito” do impeachment da presidente petista Dilma Rousseff, após decidir suspender o andamento do processo na Câmara.

Pensando bem…

…desta vez a oposição adorou, mas no fundo acha que o Datafolha pegou leve com Lula.

Poder sem Pudor

A ginástica de Lacerda

De vez em quando o deputado Carlos Lacerda encontrava adversários que não o temiam. Como quando atacou um deputado baiano, Manoel Novaes, acusando-o de se “aproveitar dos serviços públicos para ganhar votos”. Novaes estava ausente do plenário da Câmara, mas, no dia seguinte, fez um duro discurso, exigindo desculpas de Lacerda. E ameaçou: “No sertão, de onde venho, honra se lava com sangue!” Dias depois, Lacerda fez um discurso de puro contorcionismo político, conseguindo convencer o ofendido que retirava as agressões, e ao mesmo tempo deixando-nos orgulhosos seguidores a certeza de que as reafirmara.

Cláudio Humberto

@diariodopoder

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

