Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

Um grande vazamento de água no 12º andar provocou a evacuação e interdição do edifício no dia 23 de dezembro Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Um grande vazamento de água no 12º andar provocou a evacuação e interdição do edifício no dia 23 de dezembro. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari), sede de diversas secretarias e órgãos do governo do Rio Grande do Sul, segue em funcionamento parcial até o dia 6 de janeiro. O prédio localiza-se no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre.

Um grande vazamento de água no 12º andar provocou a evacuação e interdição do edifício no dia 23 de dezembro. As atividades presenciais entre o 13º e o 21º andares foram retomadas em 27 de dezembro e permanecem ativas. Para os demais pavimentos, do 1º ao 12º, ainda não há previsão de retorno presencial.

Para abrigar na primeira semana de 2023 os novos titulares das secretarias sediadas no Caff e suas equipes de gabinete, a administração do prédio, vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, organiza espaços alternativos dentro do complexo e em outros prédios do governo estadual na Capital. Os demais servidores das pastas seguirão em teletrabalho.

A Secretaria da Educação do RS, instalada em um prédio anexo dentro do complexo do Caff, permanece com as atividades presenciais.

