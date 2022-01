Rio Grande do Sul Consulta pública para a concessão de áreas da Lagoa dos Patos será aberta nesta segunda

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A população terá até o dia 21 de janeiro para enviar sugestões e contribuições. Foto: Divulgação A população terá até o dia 21 de janeiro para enviar sugestões e contribuições. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), abrirá, nesta segunda-feira (3), a consulta pública para o futuro edital de concessão de uso de áreas da Lagoa dos Patos. A população terá até o dia 21 de janeiro para enviar sugestões e contribuições sobre o projeto, que visa implantar aerogeradores de energia elétrica (parque eólico).

Com a concessão, o governo pretende que “o Rio Grande do Sul ofereça soluções de médio e longo prazos para a geração de energia renovável e limpa”. O secretário Luiz Henrique Viana afirma que o projeto “está alinhado com o compromisso firmado na COP26 relacionado às mudanças climáticas, em promover ações que minimizem as emissões de carbono”.

“A partir da concessão, o interessado fará o uso do território e, mediante licenciamento ambiental, poderá instalar os aerogeradores, o que vai ao encontro das premissas de geração de energia limpa, colaborando para a redução da emissão de gases de efeito estufa, uma das metas assumidas na COP26. Além de colaborar com a ampliação da matriz de geração da energia elétrica, também contribui para o desenvolvimento sustentável e econômico do Estado”.

O objeto da concessão contará com a possibilidade de instalar aerogeradores em dois lotes da Lagoa dos Patos – Lote Norte e Lote Sul. A expectativa é de que o edital seja publicado até fevereiro de 2022.

A área objeto da concessão será explorada pela concessionária, no entanto o poder público deve fiscalizar a prestação do serviço, que deverá atender a indicadores de desempenho, exigindo qualidade para os usuários e sustentabilidade socioambiental.

O coordenador setorial da Procuradoria-Geral do Estado na SEMA, Juliano Heinen, ressalta que “além de todo benefício para o meio ambiente, a concessão onerosa visa a transformar a região, trazendo maior desenvolvimento e gerando emprego e renda”.

Para debater sobre o tema, a Sema realizará uma audiência pública, no dia 21 de janeiro de 2022, das 9h às 12h, por videoconferência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul