Rio Grande do Sul Centro Administrativo do Rio Grande do Sul retoma as atividades em mais quatro andares a partir de terça-feira

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Um grande vazamento de água no 12º andar, em 23 de dezembro, provocou a evacuação e interdição do prédio Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Um grande vazamento de água no 12º andar, em 23 de dezembro, provocou a evacuação e interdição do prédio. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir de terça-feira (17), serão retomadas as atividades no 1º, 2º, 6º e 10º andares do Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari), suspensas em 23 de dezembro após um grande vazamento de água no 12º andar, que provocou a evacuação e interdição do prédio, localizado no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre.

Desde 27 de dezembro, estão em funcionamento apenas os órgãos e secretarias do 13º ao 21º andares. Os demais servidores seguem em teletrabalho. A liberação dos outros andares (3º, 4º, 5º, 7º, 8º, 9º, 11º e 12º andares) está prevista para o dia 23 deste mês.

No edifício, de 21 andares, funcionam diversas secretarias e outros órgãos da administração pública estadual. Confira quais retomam as atividades na terça:

– 1º andar: Subsecretaria de Administração, Auditório do Caff, Ouvidoria-Geral do Estado

– 2º andar: Subsecretarias de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Patrimônio e Central de Licitações

– 6º andar: Secretaria da Saúde

– 10º andar: Secretaria da Cultura

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul