"Meu compromisso é ser leal ao povo brasileiro", diz Lula

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2023

Lula também agradeceu aos trabalhadores que "reergueram" o Palácio do Planalto após os atos de vandalismo Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Lula também agradeceu aos trabalhadores que "reergueram" o Palácio do Planalto após os atos de vandalismo. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

Em postagens nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o seu compromisso “é ser leal ao povo brasileiro” e que esse será o mandato da sua “vida”.

“Meu compromisso é ser leal ao povo brasileiro. Tenho dito que esse será o mandato da minha vida porque eu sei que preciso acabar com a fome outra vez, melhorar a saúde, a educação. Temos coisas urgentes para fazer no Brasil e é para isso que estamos trabalhando”, afirmou o petista no domingo (15).

“Nós estamos trabalhando para construir um governo para recuperar o brilho no olho e a esperança das pessoas. Para verem que esse País pode dar certo. Conquistarmos o direito de voltar a sorrir”, declarou o presidente.

Lula também agradeceu aos trabalhadores que “reergueram” o Palácio do Planalto após os atos de vandalismo praticados por manifestantes radicais no dia 8 deste mês.

“Quero conhecer mais os trabalhadores que estão todos os dias com a gente no Palácio do Planalto e reergueram esse que é um patrimônio do povo brasileiro. Só posso agradecer, do fundo do coração, pelo empenho que tiveram”, disse o chefe do Executivo.

