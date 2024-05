Rio Grande do Sul Centro de Apoio ao Estado é ponto estratégico na logística de doações em Passo Fundo

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

Mais de 8 toneladas de alimentos e medicamentos já foram transportados por mais de dez aviões e quatro helicópteros. (Foto: Alex Borgamann)

Uma parceria entre governo do Estado, por meio da Brigada Militar e da Defesa Civil, prefeitura e empresas, tornou a cidade de Passo Fundo um ponto estratégico e logístico para distribuição de doações e atendimento de pessoas afetadas pelas enchentes. O assessor especial do Gabinete do Governador e ex-secretário de Estado, Mateus Wesp, coordena as ações.

O Centro de Apoio auxilia no fluxo de atendimento às pessoas que estão em áreas de difícil acesso e que necessitam de alimentos e de água potável, por exemplo. Somente em 5 de maio, 31 voos decolaram de Passo Fundo com doações para diversas regiões. Conforme Wesp, foram mais de 8 toneladas de alimentos e medicamentos transportados por mais de dez aviões e de quatro helicópteros.

Localizado na ERS-324, no bairro Valinhos, o espaço funciona como centro de distribuição. As doações chegam ao local e de lá partem para as demais regiões do Estado, conforme os pedidos recebidos via central.

“Neste momento difícil, as instituições precisam estar fortes para atender a população. Esse apoio da sociedade civil tem sido fundamental, com um conjunto de voluntários trabalhando com o poder público para que possamos ajudar outras regiões no momento em que elas mais precisam”, salienta Wesp.

Ajuda vinda de outros Estados também desembarca no município. O estado de Goiás já enviou 230 toneladas de donativos. O carregamento continha água, cestas básicas, cobertores, materiais de limpeza, kit de higiene pessoal, remédios e ração animal.

No último domingo (12), equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás chegaram ao Estado e instalaram, no 3º Regimento de Polícia Montada (RPMon), um painel Power Business Intelligence (BI) para gerenciamento de informações, visualização e integração de dados e ações do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom). Além disso, a Defesa Civil, sob coordenação do tenente-coronel Darci Bugs, está fornecendo assistência de planejamento e execução para a captação de recursos federais aos municípios atingidos pelas enchentes.

Doação de brinquedos

O 3º Batalhão Ambiental da Polícia Militar está arrecadando brinquedos para doação.

A população pode fazer a entrega na rua Sargento Jerônimo Airton Bolacon dos Santos, nº 133, bairro Lucas Araújo, em Passo Fundo.

