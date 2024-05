Rio Grande do Sul Na Serra Gaúcha, prefeito pede saída de moradores por causa de risco de barragem desabar e formar onda gigante

Moradores do entorno da Usina Hidrelétrica da Barragem do Salto foram alertados. (Foto: Reprodução)

Na Serra Gaúcha, o prefeito de São Francisco de Paula, Marcos Aguzzolli (PP), alertou os moradores do entorno da Usina Hidrelétrica da Barragem do Salto a deixarem a região com urgência devido ao risco de deslizamento da encosta. Caso aconteça, ondas seriam provocadas atingindo casas nas áreas costeiras do rio Caí.

A população ribeirinha de Nova Petrópolis também teve que evacuar a região por causa das possíveis consequências. Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, a medida é uma precaução, já que a área apresenta risco de desmoronamento devido ao surgimento de rachaduras.

O prefeito de São Francisco explicou ter trabalhado com o “pior cenário” para alertar a população local.

“Tínhamos que trabalhar com o pior cenário, e ter cuidado sempre, para não ter risco de perda de nenhuma vida. Se por acaso todo o morro deslizasse, geraria uma onda que bateria na margem, fazendo a água retornar para outra região, o que poderia levar a uma tragédia e um grande número de afetados. Os moradores foram retirados, inclusive quem estava abaixo e na beira da barragem, porque a onda poderia ser tão alta e a ponto de chegar lá e levar tudo”, disse ele.

Apesar da medida de segurança, não há perspectiva de que o morro desmorone, segundo Aguzzolli. O gestor municipal também afirmou que a possibilidade de rompimento, até a tarde desta terça-feira, “é mínima”. Os moradores que saíram de suas casas terão de esperar um estudo técnico de geotécnicos para retornarem ao local.

“Conversei com o responsável de segurança da barragem, às 13h, e ele me alertou que a integridade, ainda hoje, está garantida. A possibilidade dela romper é mínima até o momento. Estão todas as famílias bem, a grande maioria em casa de parentes, conseguimos retirar todos. Esperamos a conclusão do laudo para que eles possam ser liberados a voltarem para casa”, explicou.

Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais na noite de segunda-feira, o prefeito ressaltou que os moradores precisavam deixar suas casas, e explicou a situação da encosta. Ele também cita que equipes da Defesa Civil estão em contato com os moradores para passar orientações sobre a saída do local e não passa uma previsão de quando poderão retornar.

A indicação da prefeitura é que busquem abrigo no Centro do Idoso de São Francisco de Paula. O ponto fica na esquina da rua Antônio Francisco Lisboa com a rua Carlos Barbosa, atrás do Ginásio Municipal de Esportes. Em caso de emergência, o aconselhado é ligar para a Defesa Civil no número (54) 9 9686-4645.

