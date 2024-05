Rio Grande do Sul Centro de distribuição em Gravataí vai armazenar e distribuir a hospitais e municípios os medicamentos doados ao Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

No local, os medicamentos são catalogados e selecionados para atender à demanda Foto: Divulgação SES Foto: Divulgação SES

Em um centro de distribuição em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, a SES (Secretaria Estadual da Saúde) começou, na quarta-feira (15), a armazenar os medicamentos e insumos doados para a rede de saúde do Rio Grande do Sul. A estrutura pertence à Rede de Farmácias São João e foi cedida ao Estado para acomodar o material devido ao alto volume de doações.

À margem da BR-290 (Freeway), o espaço vai atender à demanda dos hospitais, unidades de pronto atendimento e secretarias municipais de Saúde. “Estamos em uma nova fase na entrega de medicamentos. Agora é a doação”, disse a secretária da Saúde, Arita Bergmann. “Recebemos muitos itens e precisávamos de um espaço adequado.”

Parte do material chegou ao Estado por aviões na Base Aérea de Canoas. Mas também há envios recebidos em aeroportos do interior nas CRS (Coordenadorias Regionais de Saúde) da SES. A pasta também conta com o apoio do 3° Batalhão de Suprimentos do Exército no transporte dos medicamentos entre as bases e para o interior do Estado.

A triagem vinha sendo feita por servidores da SES na própria base aérea. No depósito em Gravataí, os itens doados passaram a ser catalogados e organizados por uma equipe ampliada da SES.

Estão sendo separados, em um primeiro lote, os medicamentos utilizados em hemodiálises. Um segundo lote contempla os remédios utilizados com regularidade na rede hospitalar e um terceiro, aqueles usados na assistência farmacêutica dos municípios. Todos os lotes são separados a partir das solicitações dos hospitais e dos municípios.

O diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica (Deaf), Alexandre Neves, ressaltou que a estrutura qualificada disponibilizada à SES otimizará o processo de recebimento, armazenamento, separação e expedição de medicamentos doados, agilizando a distribuição aos hospitais e municípios afetados.

Plataforma digital

Depois de selecionados, medicamentos e insumos são cadastrados no Sistema Pro-RS, desenvolvido gratuitamente pela empresa de software Criativa.app. Inicialmente, foram informados apenas os materiais que chegavam via Base Aérea de Canoas. Na quarta-feira, foi liberado o acesso às CRS de Santa Maria, Passo Fundo e Caxias do Sul para que também registrem suas doações.

Pela mesma plataforma, os hospitais que fazem parte do SUS (Sistema Único de Saúde (SUS), inclusive os de campanha, e as unidades de pronto-atendimento também podem se cadastrar e solicitar os medicamentos de que precisam.

“Neste momento, nós estamos registrando todos os pedidos que recebemos e tudo que chega por meio do sistema está sendo processado e separado para chegar na ponta”, explicou a diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada, Lisiane Fagundes. “Não temos 100% dos itens. Alguns não são medicamentos e insumos que o Estado costuma adquirir, então a gente depende de doação. Tudo que é doado é distribuído para os hospitais.”

O diretor do Departamento de Auditoria do SUS, Bruno Naundorf, destacou que a assistência farmacêutica do Estado continua funcionando com regularidade para manter o abastecimento neste momento de restrição das rotas terrestres. Os medicamentos enviados pela SES aos municípios seguem armazenados pelo Departamento de Assistência Farmacêutica, em Porto Alegre, onde são liberados conforme a demanda regular.

