Porto Alegre Centro de Referência de Assistência Social Ilhas retoma atendimento no local nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O CRAS funciona na rua Capitão Coelho, 62 - Ilha da Pintada. Foto: Julio Ferreira/PMPA O CRAS funciona na rua Capitão Coelho, 62 - Ilha da Pintada. (Foto: Julio Ferreira/PMPA) Foto: Julio Ferreira/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após ser atingido pelas enchentes históricas de maio, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Ilhas, em Porto Alegre, reabriu para atendimento no local nesta segunda-feira (7). O CRAS funciona na rua Capitão Coelho, 62 – Ilha da Pintada, e está à disposição da população do bairro Arquipélago.

O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto nas manhãs de terça (turno dedicado a expediente interno). Na terça-feira passada (1º), o CRAS Farrapos também retomou as atividades no local original, na Vila Tecnológica.

Os serviços do CRAS Norte – Sarandi são ofertados temporariamente no posto avançado da prefeitura na AMVEP – Associação de Moradores Vila Elisabeth e Parque – avenida 21 de Abril, 792, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30; e o atendimento do CRAS Centro segue na Travessa do Carmo, 50.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/centro-de-referencia-de-assistencia-social-ilhas-retoma-atendimento-no-local-nesta-segunda-feira/

Centro de Referência de Assistência Social Ilhas retoma atendimento no local nesta segunda-feira

2024-10-07