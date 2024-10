Porto Alegre Equipes de limpeza recolhem cerca de 18 toneladas de resíduos no primeiro turno das eleições em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2024

Os resíduos foram encaminhados para o aterro sanitário localizado no município de Minas do Leão. Foto: Alex Rocha/PMPA

Após o encerramento da votação do primeiro turno das eleições municipais nesse domingo (6), as equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) recolheram cerca de 18 toneladas de material eleitoral em Porto Alegre.

O serviço especial de limpeza foi realizado das 17h às 23h e contou com 370 trabalhadores, entre garis, motoristas e operadores, e 23 caminhões. Os resíduos foram encaminhados para o aterro sanitário localizado no município de Minas do Leão.

No decorrer do dia, garis em regime de plantão fizeram a conservação das vias em frente aos colégios eleitorais. Já os agentes da Diretoria Geral de Fiscalização da Secretaria Municipal de Segurança (Smseg) emitiram dois autos de infração por descarte irregular de resíduos de campanha, em conformidade com o Código Municipal de Limpeza Urbana, Lei 728/14.

Também foram feitas 22 vistorias pelo Serviço de Fiscalização. O DMLU vai reunir toda a documentação sobre o recolhimento das propagandas políticas e encaminhar ao Ministério Público Eleitoral.

