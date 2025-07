Geral Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre reabre após obras de recuperação da enchente

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O espaço, um dos principais polos artístico-culturais da Capital, foi revitalizado após os estragos causados pela enchente de 2024. (Foto: Sérgio Louruz/Smamus/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre entrega nesta quinta-feira (24), às 10h30min, as obras de recuperação e melhorias do Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues (CMC), na avenida Erico Verissimo, 307, bairro Menino Deus. O espaço, um dos principais polos artístico-culturais da Capital, foi revitalizado após os estragos causados pela enchente de 2024.

A atividade contará com a presença do prefeito Sebastião Melo, do secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, coordenador do Escritório de Reconstrução e responsável pela captação dos recursos para as obras, e da secretária municipal da Cultura, Liliana Cardoso. A reabertura terá apresentações da Banda Municipal de Porto Alegre e dos músicos Ernesto e Paulinho Fagundes.

No espaço, um complexo de 3,6 mil metros quadrados e inaugurado em 1978, funcionam o Teatro Renascença, a Sala Álvaro Moreyra, o Atelier Livre, a Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães e um saguão de exposições. O teatro, o atelier e a biblioteca foram os mais atingidos pela enchente.

O Teatro Renascença foi reformado, incluindo palco, plateia, camarim e salas de apoio e a colocação de piso novo, pintura, instalações elétricas, sonorização, cortinas, carpetes, poltronas, higienização e impermeabilização do reservatório das caixas d’água. No Atelier Livre foram realizadas a recuperação do piso, a pintura do espaço, instalações elétricas e colocação de ar-condicionado. E na biblioteca, o subsolo foi reformado para voltar a receber o acervo bibliográfico do Município.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/centro-municipal-de-cultura-de-porto-alegre-reabre-apos-obras-de-recuperacao-da-enchente/

Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre reabre após obras de recuperação da enchente

2025-07-23