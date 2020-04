Porto Alegre Centro social arrecada alimentos e materiais de limpeza e higiene para famílias da Restinga, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2020

Crianças moradoras do bairro Restinga, na Zona Sul Foto: Divulgação Crianças moradoras do bairro Restinga, na Zona Sul. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Centro Social Pe. Pedro Leonardi, na Restinga Velha, em Porto Alegre, está arrecadando alimentos e materiais de limpeza e higiene para as famílias em situação de vulnerabilidade social no bairro.

Desde 19 de março, seguindo as orientações da prefeitura e visando prevenir a disseminação do novo coronavírus, as atividades do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) e do Trabalho Educativo e Educação Integral foram suspensas. O restaurante solidário, que fornecia refeições diárias para 70 pessoas em situação de rua, também foi fechado.

“Agora precisamos nos unir, mais do que nunca, para poder ajudar quem mais precisa”, afirma o diretor Claudionir Ceron. Ao todo, são atendidas pela instituição cerca de 500 pessoas por dia. De acordo com Ceron, foram construídas estratégias seguras de fornecimento da alimentação às crianças e adolescentes do SCFV, cujas famílias não conseguem ter a refeição diária. “Minimizar os prejuízos da suspensão regular do lanche e do almoço obtido no atendimento do Serviço é a nossa meta agora”, diz Ceron.

O serviço de acolhimento institucional, as Casas Lar, permanece com suas atividades sem possibilidade de visitas externas e de familiares. O horário de atendimento em caráter de plantão é das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, por meio dos telefones 3015-6860 (SCFV e Educação Integral) ou 98471-6940 (Trabalho Educativo).

Ainda não há previsão de abertura do Centro Social Pe. Pedro Leonardi e da retomada das atividades no local. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 98410-5400 ou e-mail contato@aparecidatinga.com.br.

AJUDA

Mitra da Arquidiocese de Porto Alegre (CNPJ: 92.858.000/0034-03)

BANRISUL

Agência: 0797

Conta: 06.001181.1-6

SICREDI

Agência: 0116

Conta: 42451-0

