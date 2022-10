Grêmio Centroavante do Grêmio Diego Souza tem cirurgia marcada para correção de uma hérnia inguinal

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Diego Souza foi liberado das duas últimas rodadas da Série B Foto: Lucas Uebel/Grêmio Diego Souza foi liberado das duas últimas rodadas da Série B (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O jogador do Grêmio Diego Souza está passando por um momento complicado em sua carreira. Diego tem contrato com o Tricolor gaúcho apenas até o final do ano. Além disso, o atleta tem cirurgia marcada nesta sexta-feira (28) para uma correção de uma hérnia inguinal.

Antes de o Grêmio conseguir a classificação para à elite do Brasileirão, o centroavante já havia deixado claro o desejo de permanecer em Porto Alegre. Faltando duas rodadas para acabar a Série B do Brasileirão, o jogador foi liberado para realizar o procedimento. A cirurgia está marcada com o médico do clube Paulo Rabaldo.

Cerca de dois meses é o prazo de recuperação para o atleta. Diego vai fazer o procedimento antes para que possa estar recuperado para a pré-temporada de 2023, que deve iniciar em dezembro de 2022.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio