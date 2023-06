Inter Centroavante do Inter amplia marca histórica pela seleção do Equador

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Capitão equatoriano marcou nas vitórias sobre a Bolívia e Costa Rica em amistosos Foto: Eduardo Schemes/Inter Capitão equatoriano marcou nas vitórias sobre a Bolívia e Costa Rica em amistosos (Foto: Eduardo Schemes/Inter) Foto: Eduardo Schemes/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O centroavante Enner Valencia voltou a balançar as redes na última partida dos amistosos da data Fifa. O jogador, que vai atuar no Inter, abriu o placar na vitória diante da Costa Rica, em partida nos Estados Unidos, nesta terça-feira (20). Ele chegou a 40 gols em 81 jogos pela seleção do Equador.

O bom momento do centroavante foi marcado com dois gols em duas partidas por La Tri na data Fifa. No último sábado (24) ele saiu do banco de reservas para garantir a vitória por 1 a 0 sobre a Bolívia. Diante da Costa Rica iniciou entre os titulares e permaneceu em campo por 79 minutos.

Enner Valencia está disparado na artilharia da seleção equatoriana. Valencia é seguido por Agustin Delgado, com 31, Eduardo Hurtado, com 26, Christian Benítez, com 24 e Alex Aguinaga, com 23. Agora o jogador soma 20 gols em 26 partidas somente em 2023, contando os jogos pelo Fenerbahçe e Equador.

A partir desta quarta-feira (21) Valencia ganhará uns dias de folga. A chegada em Porto Alegre acontece na madrugada da próxima segunda-feira (26). O evento de apresentação ocorrerá à noite, às 19h, no Gigantinho, com capacidade para 10 mil pessoas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/centroavante-do-inter-amplia-marca-historica-pela-selecao-do-equador/

Centroavante do Inter amplia marca histórica pela seleção do Equador

2023-06-21